Se viene la revancha Benfica-Real Madrid: así quedaron los cruces de los playoffs de la Champions League

La Champions League ya tiene definidos sus playoffs y el camino hacia los octavos promete partidos cargados de historia, figuras y tensión.

Anatoly Trubin ya metió el cabezazo goleador que le dio la clasificación y sale a festejarlo con sus compañeros, mientras Federico Valverde sufre en el suelo. Habrá otro Benfica-Real Madrid en playoffs.

La UEFA realizó en Budapest el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26 y quedaron confirmados los cruces entre los equipos que terminaron del noveno al vigesimocuarto puesto de la tabla general. Las series se disputarán entre el 17 y el 25 de febrero.

Se viene la revancha del épico Benfica-Real Madrid

El emparejamiento más destacado será el de Benfica frente al Real Madrid, una revancha reciente que vuelve a encender la competencia, ya que el elenco de Lisboa consiguió la clasificación de manera milagrosa, justamente ante el Merengue, y con un gol agónico de cabeza de su arquero, Anatoly Trubin.

También sobresale el cruce entre Borussia Dortmund y Atalanta, además del duelo entre Brujas y Atlético de Madrid, que tendrá como protagonista al equipo de Diego Simeone.

Otro de los cruces atractivos será el de Bodo Glimt ante Inter, con el conjunto italiano enfrentando a una de las revelaciones del torneo. Además, Mónaco se medirá con PSG, Qarabag con Newcastle, Galatasaray con Juventus y Olympiacos con Bayer Leverkusen.

Cuándo y cómo se juegan los 16avos de final de la Champions

Los partidos de ida se jugarán el 17 y 18 de febrero, mientras que las revanchas serán el 24 y 25. El 27 de febrero se realizará el sorteo de octavos, donde se definirán los próximos cruces del certamen.