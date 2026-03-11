Con un hat-trick de Valverde, Real Madrid goleó al Manchester City por la ida de los octavos de la Champions

Real Madrid dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Champions League con una goleada por 3 a 0 sobre Manchester City en el Santiago Bernabéu, impulsado por una actuación histórica del uruguayo Federico Valverde , autor de los tres goles del encuentro.

El conjunto español dominó a un City irreconocible y resolvió el partido en el primer tiempo. Sin el lesionado Kylian Mbappé, el protagonismo quedó en manos de Valverde, capitán del equipo, quien anotó un hat-trick en apenas 22 minutos.

El primero nació tras un saque largo de Thibaut Courtois: el mediocampista ganó en velocidad, superó a Ederson y definió con el arco libre. Siete minutos después amplió la ventaja con un zurdazo cruzado dentro del área, mientras que el tercero llegó tras un sombrero al arquero brasileño y una definición de gran calidad.

"Valverde": Por su gol a Manchester City en la #ChampionsLeague pic.twitter.com/FFac14LUrA

El mejor de los tres goles de Federico Valverde para la goleada del Real Madrid

Golazo y hat-trick de Federico Valverde Golazo y hat-trick de Federico Valverde<> ESPN

En el complemento, Manchester City intentó reaccionar pero chocó con la solidez del equipo de Álvaro Arbeloa. Ederson evitó una goleada mayor al atajar un penal a Vinicius Junior, infracción que el propio arquero había cometido.

El 3-0 no liquida la serie, aunque deja al Madrid con una ventaja muy importante de cara a la revancha del próximo martes 17 de marzo en el Etihad Stadium.

Fuente: NA