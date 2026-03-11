Los desopilantes memes de la goleada de Real Madrid a Manchester City por la Champions League
El 3-0 del Real Madrid ante Manchester City en la Champions generó una ola de memes en redes, con Federico Valverde como gran figura tras su hat-trick.
La goleada de Real Madrid ante Manchester City dio la vuelta al mundo, sobre todo por la enorme actuación de Federico Valverde. El uruguayo firmó un hat-trick y dejó al equipo español con un pie y medio en los cuartos de final de la Champions League.
Los memes no tardaron en aparecer en redes sociales. Muchos apuntaron al mediocampista formado en Peñarol, gran figura de la noche, aunque no fue el único protagonista de las bromas.
También hubo varias publicaciones dedicadas al arquero Gianluigi Donnarumma, señalado por su responsabilidad en el primer gol del partido, que llegó justo cuando el conjunto inglés atravesaba su mejor momento.
Otro de los apuntados fue Pep Guardiola, que volvió a quedar en el centro de las críticas tras perder el duelo táctico con Álvaro Arbeloa, en un resultado que complica al City en su camino hacia la Orejona.
Los mejores memes de la goleada de Real Madrid a Manchester City