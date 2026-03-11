Tras la renuncia de Irán al Mundial 2026, estallaron los memes para Chile

La renuncia de la Selección de Irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 abrió un escenario inesperado en el fútbol internacional. Tras el anuncio del ministro de Deportes iraní sobre la inviabilidad de la participación del combinado asiático en un torneo que tiene a Estados Unidos como uno de los países sede, comenzaron las especulaciones acerca de qué selección podría ocupar su lugar en el torneo.

El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, y cualquier modificación en la lista de participantes obligaría a la FIFA a definir un mecanismo para cubrir la vacante.

Mientras se espera una decisión oficial, el tema rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde los usuarios -ni lentos ni perezosos- comenzaron a debatir posibles reemplazos… y también a bromear con la situación de Chile , que no será parte de la próxima Copa del Mundo.

Todo surgió a partir de declaraciones del ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyalami, quien puso en duda la presencia del equipo en el torneo debido al complejo contexto político y militar que atraviesa el país. En diálogo con la agencia DPA, el funcionario fue contundente: “Desde que este Gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial ”.

Donyalami también remarcó el impacto del conflicto en el país . “Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, aseguró.

Los memes, otra vez contra Chile

En medio de las especulaciones sobre un posible reemplazo, en redes sociales aparecieron numerosos memes que apuntaron contra la Selección de Chile. La “Roja” no logró clasificarse al Mundial 2026 y quedó eliminada en las Eliminatorias sudamericanas, por lo que muchos usuarios bromearon con la idea de que el equipo chileno podría recibir una invitación inesperada.

Sin embargo, más allá del humor en internet, ese escenario no tendría sustento reglamentario. En caso de confirmarse la baja de Irán, la FIFA debería analizar distintas alternativas vinculadas a los sistemas de clasificación o al repechaje internacional.

Mientras tanto, las redes hicieron lo suyo y Chile volvió a quedar en el centro de las bromas, recordando su ausencia en una Copa del Mundo que, incluso con una posible vacante, tampoco parece ofrecerle una segunda oportunidad.

