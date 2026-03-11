Precios del petróleo: 32 países pusieron crudo de sus reservas pero Irán advierte que igual llegaría a US$200

Con subas de más de 4% en la jornada y la novedad de que 32 países abrieron el grifo de sus reservas estratégicas de petróleo para hacer frente a la suba de precios que está afectando a la economía mundial por el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán , el clima en el mercado energético sigue muy caldeado.

Desde Teherán fuentes oficiales hicieron saber que la medida de que los 32 miembros de la AIE, entre ellos varios países de Occidente, destinada a incrementar la oferta estaba destinada al fracaso, y advirtió que pese a esta mayor oferta, estimada en 400 millones de barriles, el precio del barril de petróleo podría trepar hasta los 200 dólares.

"Prepárense para que el petróleo alcance los 200 dólares por barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado", declaró Ebrahim Zolfaqari, vocero del mando militar de Irán, apuntando sus declaraciones a Estados Unidos.

Este miércoles el petróleo Brent del Mar del Norte, el de referencia en los mercados asiáticos, en Europa y también en Argentina cotiza a US$ 91.91 el barril de 159 litros, una suba de 4,11%, marcando un recorte de la baja de la rueda previa, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) del Golfo de México, la referencia en el mercado norteamericano y también en la mayor parte de América Latina, muestra en pantallas US$ 88,11 el barril, un avance de 5,56%.

En este contexto, una treintena de países apelaron a sus reservas estratégicas de crudo, poniendo sobre la mesa 400 millones de barriles, la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia en la historia por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Los mercados consideran que el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz será temporal y que en ese momento los precios del petróleo se derrumbarán y se anticipan al momento.

Reservas de emergencia

"La AIE anunció que liberará un récord de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia. Esta cifra es mucho mayor que los 182 millones de barriles liberados en 2022, al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania", señala un comunicado de Investing.com.

"Los desafíos que enfrentamos en el mercado petrolero son de una escala sin precedentes, por lo que me complace enormemente que los países miembros de la AIE hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de una magnitud sin precedentes", declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en un comunicado.

Y apuntó: "Los mercados petroleros son globales, por lo que la respuesta a las grandes disrupciones también debe serlo. La seguridad energética es el mandato fundacional de la AIE, y me complace que sus miembros estén mostrando una fuerte solidaridad al tomar medidas decisivas conjuntamente".

La decisión busca contribuir a limitar algunos problemas en el suministro de petróleo derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y tiene como telón de fondo la posibilidad de un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del suministro de petróleo y gas natural, especialmente con destino a varios pases de Lejano Oriente, con foco en China.