Con el Estrecho de Ormuz en la mira, el petróleo cae 8% pero está atrapado en una guerra de declaraciones

Los precios futuros del petróleo se derrumban más de 8% este martes, luego de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el inminente fin de la guerra en Medio Oriente . Festejan los mercados, al menos temporalmente, pero saben que los precios del crudo podrían saltar nuevamente dependiendo de la postura que termine tomando la teocracia que gobierna Irán .

Los futuros del Brent a un mes bajaban a 88,30 dólares el barril, 10,40 dólares que el cierre que el lunes, a las 13:49 hora argentina, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaba 10,60 dólares, o un 11,40%, hasta a 83,90 dólares.

Hacia el mediodía la baja del crudo llegaba al 11%, pero recortó parte de las pérdidas al promediar la tarde, marcando niveles de 91,28 dólares en el barril del crudo Brent, con retroceso de 7,76%, mientras que el WTI quedaba en 86,87 dólares, una baja de 8,34%.

La tendencia empezó a vislumbrarse en la tarde del lunes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunciara que la guerra estaba cerca de llegar a su fin, lo que gatilló una fuerte baja del precio del petróleo desde niveles de hasta 110 dólares el barril, que había alcanzado el domingo y el lunes en los mercados de futuros, acumulando casi 40% en los últimos diez días.

Pero los mercados siguen expectantes, ante la falta de definiciones del curso futuro de la guerra por parte del gobierno de EE.UU. A esto contribuyeron también las declaraciones de altos funcionarios de la Cuerpo de la Guardia Republicana de Irán (CGRI) sobre que el fin de la guerra lo iba a definir Irán y no Estados Unidos. Ese mismo concepto fue replicado por el flamante Líder Supremo de Irán , el ayatolá Mojtaba Jamenei.

En este contexto, la clave que monitorean los mercados es que el estratégico Estrecho de Ormuz, controlado por la República Islámica de Irán y cerrado desde hace varios días, gatillando la disparada del precio del crudo.

El precio del petróleo

"Los futuros del petróleo Brent para mayo cayeron 12,3%, hasta US$ 86,77 el barril, a las 12:54 ET (16:54 GMT), mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate cayeron un 12,6%, hasta los 82,83 dólares por barril", señala Investing.com.

Las idas y vueltas del lunes, arrancaron con Donald Trump advirtiendo a Irán contra el bloqueo del Estrecho de Ormuz, y amenazando sobre graves consecuencias en el plano militar para el país persa.

Estrecho de Ormuz

Teherán respondió dejando en claro que bloqueará la salida del Golfo Pérsico y esa ruta marítima clave mientras continúen los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel y que por lo tanto, será Irán decidirá cuándo terminará la guerra.

En este punto, y ante la caída de oferta en los mercados occidentales, Trump planteó la posibilidad de permitir algunas exenciones en las ventas de petróleo a las entidades sancionadas, principalmente Rusia, con el fin de contribuir a frenar las interrupciones del suministro en Oriente Medio.

Los próximos pasos

Ya la semana pasada, Washington permitió a India comprar petróleo ruso durante al menos un mes, una decisión que revierte las sanciones que rigieron durante meses a los países que compraron crudo ruso.

En cuanto al mencionado fin de la guerra, las posiciones de Estados Unidos e Israel no son uniformes. Mientras que Estados Unidos, empieza a advertir sobre las consecuencias económicas de la guerra, en especial por la caída de la oferta de petróleo, y de allí la necesidad de que el conflicto sea relativamente acotado en el tiempo.

Por su parte, Israel no tiene plazos sino objetivos. En la visión del premier Netanyahu ésta es la oportunidad histórica de eliminar de cuajo a la teocracia iraní, y en la visión de Tel Aviv, de los problemas asociados al terrorismo en Medio Oriente, por lo que no tiene ninguna intención de que la guerra termine rápido y antes de alcanzar los objetivos.