Petróleo en el sube y baja: el crudo cae casi US$10 tras arrancar la rueda en torno a US$100 el barril

Los precios del petróleo muestran este lunes un fuerte volatilidad, luego de que arrancaran la rueda con presión alcista y apuntando a quebrar la barrera de los 100 dólares el barril, pero promediando la tarde el crudo Brent del Mar del Norte marcaba un precio en torno a los 90 dólares, una baja de -3,4%.

En la misma línea se mueve el crudo ligero del Golfo de México, conocido como West Texas Intermediate (WTI), registra en las pantallas 86,90 dólares el barril de 159 litros, una contracción de -4,40%.

Pasados 10 días de los ataques combinados de Estados Unidos e Israel contra Irán, algunos análisis empiezan a sugerir que la disparada de los precios del petróleo a más de 100 dólares el barril podría ser temporal.

En parte, esta mirada se sustenta en los propios balances de algunas petroleras, que lejos de mostrar un utilidades exorbitantes, mostrarían avances limitados. Es el caso de dos grandes operadoras del mercado, como Shell y Exxon Mobile, cuyas acciones subieron pero de forma moderada, "lo que sugiere que los operadores creen que las dificultades del mercado podrían ser a corto plazo".

Los futuros del petróleo crudo ya subieron más de un 40% el 28 de febrero, el día que se inició el ataque de Israel y Estados Unidos, pero en el mismo período el ETF iShares Global Energy, que sigue a las compañías energéticas globales, subió cerca de un 2%, indicó la agencia Reuters. Y agregó: "Esto sugiere que cualquier ganancia inmediata derivada del aumento de precios será temporal o se verá compensada por una reducción de la producción".

Estrecho de Ormuz

No son los únicos que adviertes de este tema. "El mercado anticipa un rápido fin del cierre del Estrecho de Ormuz y un posterior colapso de los precios del petróleo hasta niveles normalizados", señaló James West, director de investigación de energía y electricidad de Melius Research.

Agregó que "el repunte de los precios del petróleo se limita principalmente a los precios al contado a corto plazo, en lugar de a los futuros del petróleo crudo a largo plazo".

Al respecto, los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate de EE. UU. subieron cerca de un 30% desde comienzos de la semana pasada, como respuesta a la interrupción del tráfico naviero y el paso de petroleros por el estratégico el Estrecho de Ormuz, por el cierre del paso que hizo Teherán.

Escenario futuro

Bajo este escenario, las exportaciones de petróleo y gas natural licuado (GNL) se detuvieron y llevaron a bajar mucho el ritmo de producción de los países del Golfo Pérsico, ante la perspectiva de tener las posibilidades de almacenamiento.

Por su parte, el contrato del crudo Brent con entrega a un mes tocó un máximo histórico de alrededor de 36 dólares, "lo que indica una escasez de suministro a corto plazo".

En sintonía, los contratos de petróleo diferidos "no están tan altos como el precio al contado, lo que indica que los inversores no esperan que la interrupción del suministro se prolongue", señalo Simon Lack, gestor de cartera del Catalyst Energy Infrastructure Fund, citado pro Reuters.