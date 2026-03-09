El petróleo se dispara más de 7% y alcanza los US$100 el barril: cuál es la carta de EE.UU para bajarlo

El precio del petróleo parece no detener su disparada, mientras recrudecen las acciones bélicas de Israel y Estados Unidos contra Irán y se multiplican las respuestas del régimen de los ayatolás, extendiendo los bombardeos a gran parte de los países del Golfo Pérsico.

Confirmando la suba del fin de semana en los futuros del petróleo para entrega en mayo, el crudo Brent del Mar del Norte, el de referencia en los principales mercados asiáticos y también en Argentina cotiza este mediodía a US$ 99,94 (a las 13:28 hora argentina), una suba de 7,8%.

El crudo ligero del Golfo de México, conocido como West Texas Intermediate (WTI), en tanto, cotiza a US$ 95,02 el barril de 159 litros, un salto de 4,52% en la primera rueda de la semana.

Crece entre los analistas la posición que indica que el presidente Donald Trump está evaluando alternativas para proseguir la guerra por una vía en algún sentido evite impactos en la economía. Fue luego de que se encendieran las alarmas por la suba del petróleo hasta los 100 dólares el barril.

"Se espera que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, revise hoy mismo las opciones para abordar el aumento de los precios del petróleo , que han superado los 100 dólares por barril debido a la guerra con Irán", señala un informe de Reuters, citando a dos personas familiarizadas con este tema.

Lo relevante es que el gobierno de Estados Unidos se muestra cada vez más preocupado por el impacto negativo que tiene la suba de los precios del petróleo en las empresas y en el bolsillo de los consumidores estadounidenses. Este último aspecto cobra mayor importancia cuando falta algo menos de ocho meses para las elecciones de medio término en Estados Unidos, mientras el Gobierno pretende mantener la mayoría en el Congreso.

Petróleo en la mira

Entre ellas empezó a hablarse una nuevamente de las reservas estratégicas. Según Reuters funcionarios en EE.UU están manteniendo conversaciones con sus pares de los países que integran el Grupo de las Siete (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia Japón y Canadá), además de Estados Unidos, claro, para evaluar una posible liberación conjunta de crudo de las reservas estratégicas.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c98qrvyl4zro Durante la noche del sábado al domingo se observó fuego y humo saliendo del depósito de petróleo de Aqdasieh. Reuters

Sobre la mesa está también la alternativa de "restringir las exportaciones de crudo de Estados Unidos, intervenir en los mercados de futuros del petróleo, aplazar el pago de ciertos impuestos federales y levantar los requisitos de la Ley Jones que exigen el transporte nacional de combustible únicamente en buques con bandera estadounidense", señaló Reuters en base a fuentes que hablaron bajo resguardo del off the record.

El petróleo alcanza el mayor nivel desde 2022, cuando los precios del crudo habían alcanzado por un corto tiempo los 119 dólares por barril. Lo que se está confirmando son las proyecciones de los analistas del mercado petrolero, de que el crudo podría alcanzar los 130 dólares el barril e incluso trepar hasta los 150 dólares.