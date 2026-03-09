Arrastrados por el rojo en los mercados globales, los bonos caen y el riesgo país coquetea con los 600 puntos

Los bonos se pintan de rojo, al igual que las bolsas de los mercados globales debido a la continuidad del conflicto en Medio Oriente.

En medio del rojo que tiñe a los mercados globales, los bonos argentinos retroceden hasta 1,8% en Wall Street. Mientras que las acciones. En tanto, el riesgo país roza los 600 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cae hasta 1,8% en Nueva York, traccionada por el Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local operan en las misma tónica, con bajas de hasta 1,4%. El riesgo país se ubica en 593 puntos básicos.

Esto se da en medio de la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, que lleva diez días. En ese sentido, el precio del petróleo llegó a dispararse más de 20% en la apertura de la rueda asiática, aunque luego moderó y terminó cerca del 13%.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,1%. Las acciones del panel líder cotizan mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayprías en baja, traccionados por los papales de los bancos. El mayor rojo lo muestra el ADR de Banco Macro (-5,1%).