El Gobierno denunció a un sindicato petrolero tras un derrame de crudo en Maipú

El Gobierno de Mendoza denunció a un sindicato petrolero por impedir las tareas de saneamiento tras un incidente ambiental ocurrido en el área de Barrancas, en el departamento de Maipú. El gremio se encontraba realizando una asamblea y no brindó el personal necesario para llevar adelante los trabajos de limpieza a partir de un derrame de crudo en el lugar. El Ministerio de Energía y Ambiente terminó solicitando la intervención de la policía para avanzar con las tareas.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, informó este lunes que denunció a los delegados gremiales del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo por impedir el ingreso del personal mínimo para realizar tareas de saneamiento tras un incidente ocurrido en el área Barrancas.

El hecho involucró a la empresa Petróleos Sudamericanos, que notificó inmediatamente sobre el incidente para comenzar las tareas de contingencia pero vio dificultada la tarea por la realización de una asamblea sindical y la negativa a destinar el personal mínimo para estas tareas de remediación.

La funcionaria indicó que la denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal es por la posible comisión de los delitos de “obstrucción o impedimento de las funciones de funcionario público, atentado contra la salud pública y desobediencia”.

Detalló que tras el incidente, “la empresa notificó inmediatamente, inició con las tareas de contingencia y luego informó que no podía avanzar con el saneamiento porque las medidas gremiales del Sindicato impedían el trabajo de las cuadrillas y el uso de la maquinaria necesaria”.

Agregó que “la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental inspeccionó el lugar y dio aviso a la fuerza pública, que se hizo presente en el lugar y actuó para que la empresa pudiera continuar con la remediación”.

Denunciamos ante el Ministerio Público Fiscal a delegados gremiales del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo por impedir el ingreso del personal mínimo para realizar tareas de saneamiento tras un incidente ocurrido en el área Barrancas, Maipú pic.twitter.com/hyc9oEw54V — Jimena Latorre (@JimehLatorre) March 9, 2026

Según precisaron a MDZ desde el Ministerio de Energía y Ambiente, la policía se hizo presente en el lugar y se pudo avanzar con los trabajos.

Asimismo, indicaron que la empresa arrancó con las tareas de contingencia de inmediato y detallaron que las mismas consisten en el bombeo, el bloqueo del ducto afectado, la detención de la pérdida y la evacuación del ducto. Además se verificaron las contenciones para frenar su escurrimiento.

Dia del petroleo, Vernoil 3 La ministra Jimena Latorre denunció al sindicato petrolero por obstaculizar las tareas de remediación. Milagros Lostes - MDZ

Sin embargo, estos trabajos de saneamiento se vieron dificultados por la negativa del sindicato a destinar el personal mínimo por la realización de la asamblea.

“Ningún interés sectorial puede estar por encima del cuidado del ambiente y la salud de los mendocinos”, enfatizó la ministra Latorre tras lo sucedido.

En tanto, desde el Ministerio de Energía y Ambiente destacaron que este lunes ya se terminaron las tareas de remediación y limpieza del crudo derramado y que la Dirección de Protección Ambiental irá en las próximas horas a constatar el impacto en la zona.