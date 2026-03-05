Sindicalistas denunciaron más de 1.000 despidos de petroleros en Mendoza

La comisión de Hidrocarburos de la Cámara de Senadores de Mendoza recibió este jueves por la mañana a referentes sindicales del sector hidrocarburífero, quienes expusieron problemas en las áreas "maduras" de extracción de petróleo convencional y despidos progresivos que ya acumulan más de 1.000 personas sin empleo en el último año.

Gabriel Barroso, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Cuyo , y de Ricardo Letard, secretario general del Sindicato de Camioneros , plantearon que la situación es "crítica" desde que se retiró YPF de las áreas maduras, particularmente del clúster norte, que fue tomado por la empresa Petróleos Sudamericanos. Denunciaron "inacción" frente a los pasivos ambientales y acordaron presentar toda la documentación respaldatoria ante la comisión para avanzar en nuevas soluciones.

Los referentes gremiales advirtieron que el cambio de operadoras en el área ha traído consigo un "fuerte impacto social y económico".

"Hemos tenido más de 1.000 bajas de puestos de trabajo en lo que va del año 2025 y 2026, en base al abandono y la precarización laboral que están haciendo", denunció Letard, subrayando una "falta de respuestas" por parte del Ejecutivo provincial.

Por su parte, Barroso indicó que desde la salida de YPF de Mendoza Norte, "la actividad ha bajado sustancialmente". "Hay empresas históricas en nuestra provincia que se han ido del sector. Es realmente preocupante, ya que las bases se cierran y todos los días tenemos un trabajador menos en la actividad", expresó.

Alarma ambiental

Otro de los puntos más urgentes del encuentro fue la denuncia por el incumplimiento de los tratamientos de pasivos ambientales. Los gremios acusaron que una de las nuevas empresas a cargo de las operaciones (Petróleos Sudamericanos) "no está cumpliendo con la continuidad del saneamiento del medio ambiente".

Gabriel Barroso, titular de Petroleros Privados de Cuyo. Prensa Legislatura

"Venimos hace ya más de seis meses reclamándole al Gobierno, haciendo las denuncias pertinentes para ver el tema del pasivo ambiental que ha dejado YPF. El daño que se está ocasionando en el área petrolera en este momento es increíble", enfatizó Letard al exigir un mayor involucramiento de la Legislatura

Frente a este complejo panorama, los senadores requirieron a los representantes sindicales la remisión de documentación que avala la caída de puestos de trabajo, así como también desde el sector de los trabajadores se ofrecieron a coordinar visitas para mostrar el problema ambiental que se está generando por la falta de tratamiento de pasivos.