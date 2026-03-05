Otro gesto del PRO que confirma su acercamiento a Cambia Mendoza

El PRO cada vez se siente más cerca de esa mesa de tres patas que hasta este año parecía imposible. Oficialmente es parte de la alianza La Libertad Avanza más Cambia Mendoza y acaba de hacer un gesto clave en la Legislatura provincial.

Como ya lo hizo Diputados, en el Senado, con el presidente del partido amarillo a la cabeza, los legisladores del PRO enviaron una nota a la vicegobernadora Hebe Casado, que es quien preside la Cámara Alta, informando que no pertenece a ningún interbloque.

¿Qué significa esa información? Que no forman más parte del bloque La Unión Mendocina, que era la oposición que conformaron junto a otros partidos para las elecciones del 2023. Serán, el PRO, a secas.

La nota tiene fecha del martes 3 de marzo, es decir el día de la última sesión del Senado. Está dirigida a Hebe Casado y en ella informan que: "los abajos firmantes, pertenencientes al bloque PRO, tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto de informarle que, a partir de la fecha, no integramos interbloque alguno", dice en el primer párrafo.

Luego, agrega: "Por tal motivo se tomen recaudos administrativos, técnicos y legislativos correspondientes". Las firmas son de Padrines, de Valentín Gomez y Martín Rostand, todos cercanos a Omar De Marchi, quien fue la cabeza de La Unión Mendocina.

Nota del PRO a Hebe Casado

El gesto que ya se repitió en Diputados

Las primeras en salirse del interbloque de La Unión Mendocina fueron la cuatro diputadas del bloque PRO. Laura Ballsels Miró, Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo son ahora, la bancada PRO- Propuesta Republicana-. Desde lo que queda de La Unión Mendocina, las critican, no sólo por salirse sino porque ya no se muestran opositoras al oficialismo mendocino.

Dentro de todos estos movimientos, Esteban Allasino, el intendente de Luján de Cuyo, se posiciona como referente del PRO en Mendoza, - ante la ausencia de Omar De Marchi quien es parte del gobierno de Javier Milei porque es el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas- y no ha tenido ningún tipo de visibilidad pública en la provincia hace meses y nadie ya lo reconoce como quien toma decisiones dentro de la fuerza.

Allasino fue quien encabezó la reciente alianza con el Gobierno y tuvo resultados: en las elecciones desdobladas de su departamento, el pasado 22 de febrero: juntos, el PRO, La Libertad Avanza y Cambia Mendoza obtuvieron casi el 60% de los votos, es decir 5 de las 6 bancas en juego.