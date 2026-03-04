¿Oficialismo otra vez? Qué hará el PRO de Mendoza luego del acuerdo electoral

Pasaron las elecciones para concejales - las que fueron desdobladas en 6 departamentos el pasado 22 de febrero - y el PRO , de la mano del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, hizo un acuerdo electoral con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza . Ahora, ya se notan cambios concretos en el partido que lo muestran dentro del oficialismo.

Porque el pacto no era sólo momentáneo y para arrasar en Luján de Cuyo como ocurrió- Allasino sacó casi el 60% de los votos-. Sino que desde el partido amarillo están convencidos de que el PRO donde no va con La Libertad Avanza, pierde. Esa situación implica en Mendoza, ser parte de una alianza con el Gobierno provincial del que fue opositor durante los últimos años.

En la Cámara de Diputados, el PRO formaba parte del bloque de La Unión Mendocina, el espacio que lideró Omar De Marchi en 2023 como candidato a gobernador y quedó segundo en las elecciones. El ganador fue Alfredo Cornejo por Cambia Mendoza.

Sin embargo, ya no integra ese interbloque rival. Sino que las cuatro mujeres del partido, Laura Ballsels Miró, Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo son ahora, la bancada PRO - Propuesta Republicana-. Desde La Unión Mendocina, deslizan críticas por lo bajo. "Es increíble cómo han cambiado de opinión. Cuestionaban todo al Gobierno, ahora están calladas en muchos temas", sostienen ante la consulta de MDZ.

En el Senado van en un camino similar. Lo que es seguro es que luego del recambio legislativo, es decir a partir del 30 de abril, si La Libertad Avanza y Cambia Mendoza van en bloques separados como ya anunció el presidente del partido de Javier Milei en Mendoza, Facundo Correa Llano, el PRO también lo hará.

Sin embargo, en una mesa de tres patas, el partido ya mira los comicios del año que vien. Percibe que tiene más fuerza poder ser parte de las posibles listas el año que viene cuando se discutan las candidaturas y evitar lo que le pasó este año en octubre: no logró que ingresara ningún dirigente al Poder Legislativo.

Los liderazgos en el PRO

Esteban Allasino se posiciona como referente del PRO en Mendoza, - ya lo es- ante la ausencia de Omar De Marchi quien es parte del gobierno de Javier Milei- es el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas- y no ha tenido ningún tipo de visibilidad pública en la provincia hace meses y nadie ya lo reconoce como quien toma decisiones dentro de la fuerza.

La sinergia entre Allasino y Alfredo Cornejo y su equipo se pudo ver claramente en las elecciones del domingo 22 de febrero donde el Gobierno apostó todo al municipio y el intendente se movió sin fisuras como parte del equipo.

Los tiempos cambian.