Así será la nueva central térmica que planean en un estratégico lugar del Valle de Uco

El Gobierno de Mendoza dio un paso decisivo para la construcción de una nueva central térmica en la provincia. A través de la Subsecretaría de Ambiente se convocó a una audiencia pública para analizar el estudio de impacto ambiental de la Central Térmica Papagayos . Esta planta planea generar 100 MW de energía eléctrica y está proyectada en el distrito de Pareditas, en San Carlos, en un sitio estratégico por su proximidad al gasoducto Gas Andes, de donde se obtendrá el combustible para su funcionamiento.

Mediante la resolución Nº 44 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Ambiente convocó a una audiencia pública del denominado proyecto Central Térmica Papagayo se realizará el 8 de abril a las 10, por plataforma ZOOM.

La convocatoria apunta a que expongan sus posturas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas afectadas por la realización del proyecto, las organizaciones no gubernamentales interesadas y el público en general.

La Central Térmica Papagayos utilizará gas natural para la generación de 100 MW de energía. Estará ubicada en el distrito Pareditas del Departamento de San Carlos en un terreno ubicado aproximadamente a 56 km de la villa cabecera de San Carlos, por Ruta Nacional 40 hacia el sur.

La construcción del proyecto fue propuesta por la Empresa Mendocina de Energía S.A.

Una nueva central térmica en Mendoza

La Central Térmica Papagayos se localizará en el distrito de Pareditas. El terreno donde se ejecutarán las obras se encuentra ubicado aproximadamente a 56 km de la villa cabecera, por Ruta Nacional 40 hacia el sur. Cuenta con una superficie aproximada de 10,95 ha.

El proyecto consiste en la instalación de una planta generadora de energía eléctrica, a ejecutarse en una etapa. Esta planta utilizará gas natural para la generación de 100 MW de energía.

Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra 4.jpg Gobierno

Se prevé su conexión al sistema de transporte eléctrico nacional a través de la construcción de una Estación Elevadora de Tensión en 220 kV bajo la línea de alta tensión Agua del Toro - Cruz de Piedra.

La planta generadora contará con una estación transformadora con un transformador elevador 220/11,5 kV de 120 MVA para adecuar el nivel de tensión en la conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que se realizará mediante el seccionamiento de la LAT Agua del Toro - Cruz de Piedra 220 kV a una distancia de aproximadamente 36,5 km desde la estación Agua del Toro 220 kV.

Contará con equipos moto-generadores de alta eficiencia, a fin de lograr un importante ahorro al sistema eléctrico. Se utilizará como combustible gas natural nacional e importado desde Chile.

Localización de la planta

La central térmica se instalará en un predio ubicado en el distrito Pareditas, al sur del departamento de San Carlos. Se trata de un lugar estratégico en el Valle de Uco ya que por allí pasa el gasoducto Gas Andes.

Para acceder al predio desde Ruta Nacional 40, a la altura del km 150, se ingresa hacia el este por huella de servidumbre hasta dicho predio, el cual limita al norte y al oeste con campo inculto; en el este se encuentra (en el límite del predio) el tendido de la Línea de Alta Tensión Agua del Toro - Cruz de Piedra que corre de norte a sur, y luego campo inculto.

Central Térmica Papagayos

Hacia el sur colinda con la Planta Compresora de Gas Papagayos, la misma limita al sur con el gasoducto Gas Andes Argentina, el cual pasa por la huella de servidumbre de ingreso al predio.

Es un área de secano, con terrenos incultos y actualmente sin asentamientos humanos en la cercanía. La única edificación próxima, es la Planta Compresora de Gas Andes.

Según la manifestación general de impacto ambiental, el sitio presenta ventajas tanto ambientales como operativas que lo convierten en la opción más convenientes entre las posibilidades analizadas.

Desde la perspectiva ambiental se destaca que el terreno se encuentra en un área definida como de secano, distante de zonas densamente pobladas, no posee un drenaje superficial y dispone de capas de suelo natural impermeables. Asimismo, los vientos predominantes son moderados, no representando un factor de importancia en la erosión eólica y dispersión aérea.

En cuanto a lo operativo, las ventajas de la ubicación radican en que por este sitio pasa el gasoducto Gas Andes, junto a la planta compresora de gas, el cual se interconecta con la red nacional e internacional Argentina-Chile, haciendo accesible el gas importado como alternativa durante el período de restricciones en el abastecimiento de gas nacional.

Cómo funcionará la planta

La central térmica consiste básicamente en una unidad generadora de energía conectada a un transformador elevador de tensión.

La unidad generadora está constituida por 6 (seis) moto-generadores de combustión interna de 18 MW (cuyas eficiencias rondan entre 43 y 49%) diseñada para funcionar en carga base o carga de emergencia. Se empleará tecnología MAN, la cual ha sido seleccionada por su versatilidad y eficiencia de los equipos.

La Central Térmica generará energía eléctrica a partir de la combustión de gas natural como combustible.

Se obtendrá directamente del gasoducto Gas Andes Argentina. Esto implica que se eliminarán los costos, emisiones y demás impactos producidos en el transporte del gas en camiones. Se usará gas nacional durante 8 meses al año, e importado desde Chile (mediante gasoducto Gas Andes) durante la época invernal.

El gas natural que alimentará la CT se obtendrá del Gasoducto Gas Andes Argentina. En este caso la presión se deberá disminuir, ya que el gas se tomará en las cercanías de la planta compresora. Por esta razón se necesitará instalar un equipo regulador de presión.

El consumo específico o eficiencia por consumo de combustible será de aproximadamente 1905 kcal/KWh, utilizando gas natural de 9.300 kcal/m³ en especificación como combustible.

Empleos directos e indirectos

Se estima que la cantidad de personal a ocupar para la ejecución de la Central Térmica será aproximadamente de 100 personas (80 durante la etapa de construcción, 10 durante la etapa de operación y 10 durante la etapa de Cierre).

En la etapa de operación se requerirá de personal calificado: 1 gerente de planta o supervisor, 3 operarios, 1 técnico mecánico, 1 técnico electricista, 3 administrativos y 2 para seguridad del predio.

Impacto ambiental

Emesa presentó un estudio ambiental elaborado por la consultora Knight Piésold Argentina Consultores SA.

Este informe detalla que durante la operación y mantenimiento se generarán productos de la mezcla residual agua de refrigeración - líquido refrigerante del sistema de enfriamiento de los moto-generadores. Este impacto se ha valorado como compatible debido a que se proyecta efectuar un tratamiento de esta agua y se realizará un almacenamiento seguro de estos efluentes.

Los efluentes cloacales serán gestionados por una empresa habilitada.

Otros aspectos que también serán analizados son la emisión de gases y el ruido que generará la planta.