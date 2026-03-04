Diputados suma una audiencia pública al debate por la reforma de la Ley de Glaciares

El oficialismo aceptó incorporar una audiencia pública previa al dictamen del proyecto que modifica la Ley de Glaciares luego de un pedido formal realizado por el interbloque Unidos . Con ese cambio, se reordenó el cronograma legislativo que la Cámara de Diputados había previsto para avanzar con la iniciativa.

De todos modos, el tratamiento del proyecto continuará este miércoles a las 10 en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano , donde se discutirá el esquema de trabajo para los próximos días.

El planteo fue presentado por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y contó con el respaldo de legisladores de distintos bloques opositores, entre ellos integrantes de Encuentro Federal y Provincias Unidas.

En el documento, los firmantes reclamaron que el Congreso habilite una instancia de debate abierto antes de avanzar con la firma del dictamen. Para justificar el pedido citaron el artículo 41 de la Constitución Nacional, disposiciones de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

“La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales —especialmente cuando involucra reservas estratégicas de agua— no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”, sostuvo Ferraro.

La solicitud fue acompañada por los diputados Nicolás Massot, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge.

El dictamen se firmaría el 11 de marzo

Si bien el bloque de La Libertad Avanza aceptó la realización de la audiencia pública, el oficialismo mantendrá el cronograma para avanzar con el dictamen.

Según el plan de trabajo que se pondrá a consideración este miércoles, la audiencia se realizará el martes 10 entre las 10 y las 19, mientras que el dictamen sería puesto a la firma el miércoles 11 a las 12 en un nuevo plenario de comisiones.

Ese encuentro será encabezado por el presidente de la comisión de Recursos Naturales, el diputado sanjuanino José Peluc, junto al titular de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.

El proyecto que modifica la Ley de Glaciares

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo ya fue aprobada por el Senado el pasado 26 de febrero, con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, y ahora deberá ser tratada por la Cámara baja.

El proyecto redefine los conceptos de glaciar y ambiente periglacial y establece que la utilización de los recursos naturales en esas áreas quedará bajo la órbita de las provincias.

En la práctica, el nuevo esquema otorga a los gobiernos provinciales mayor capacidad para controlar y monitorear las zonas incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.

Además, establece que cada jurisdicción deberá registrar las áreas glaciares y periglaciares en ese inventario sobre la base de estudios técnico-científicos.

Las críticas de la oposición y organizaciones ambientales

Uno de los puntos más cuestionados por legisladores opositores y organizaciones ambientalistas está vinculado con la posibilidad de excluir determinadas áreas del inventario.

El proyecto establece que, si una zona analizada no cumple funciones hídricas relevantes, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) podrá retirarla del registro.

Para los críticos de la iniciativa, esa exclusión podría habilitar actividades de exploración o explotación minera e hidrocarburífera en zonas que hoy están protegidas por la legislación vigente.