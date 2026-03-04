Javier Milei le aceptó la renuncia a Mariano Cúneo Libarona y nombró a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia

Para poner fin a extensa novela de idas y vueltas, el presidente Javier Milei le aceptó la renuncia este miércoles a su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , y anunció como su sucesor al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, "quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente".

El futuro de Cúneo Libarona en Justicia estaba decidido hace tiempo. El abogado hizo conocer, primero en privado y luego en declaraciones públicas, que daba por cumplida su misión como ministro. Deseoso de volver a estar en control de sus tiempos, abocarse a sus afectos y regresar al sector privado, el funcionario tenía planificado presentar la renuncia luego de las elecciones de octubre de 2025.

Cerca suyo, aseguraban que el penalista se sentía satisfecho con una gestión donde el Gobierno logró la aprobación de la Ley de Juicio en Ausencia, el Régimen Penal Juvenil, la puesta en vigencia del sistema acusatorio en 17 provincias y el impulso a una reforma del Código Penal.

Sin embargo, la versión predominante en los pasillos de Balcarce 50 sostiene que cuando Cúneo Libarona quiso dar el paso al costado, el presidente y su hermana Karina le pidieron continuar para no dejar una silla vacante en el Gabinete. Todo esto en un contexto marcado por el conflicto intestino entre el sector que responde al asesor Santiago Caputo y los leales a la Hermanísima.

Los meses pasaron y el abogado volvió a plantear que su ciclo estaba cumplido: del Gabinete original de 10 ministros que inauguró la gestión libertaria con Javier Milei, solo permanecen tres: Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Cúneo Libarona.

Por eso, el ministro de Justicia solicitó una reunión con el presidente en la Quinta de Olivos para este miércoles a las 10. "Hay mucho para hablar", habían deslizado en la previa fuentes al tanto del encuentro. Si bien había voces que rechazaban una renuncia antes de la gira del presidente por los Estados Unidos, finalmente la salida fue definitiva.

La danza de nombres por la sucesión en Justicia

La salida de Cúneo Libarona le planteaba un dilema difícil a Javier Milei: la elección del sucesor. Por Balcarce 50 reconocían que la situación del ministro de Justicia era irregular, con una renuncia pendiente desde hace meses que debe resolverse más pronto que tarde.

Sin embargo, la resolución no era sencilla. Según pudo saber MDZ, la danza de nombres llegó a 14 candidatos en medio de los vetos cruzados del ala karinista y caputista. "No todos querían a los mismos candidatos y lo tenía que definir el presidente. Otros se fueron cayendo", reconoció a este medio una fuente que siguió atentamente el tema.

En esa lista aparecía como heredero natural el actual viceministro, Sebastián Amerio, abogado especialista en derecho penal y derechos humanos, representante del Gobierno nacional en el Consejo de la Magistratura y, sobre todo, un alfil de Santiago Caputo.

De acuerdo a una de las versiones que circularon por los pasillos de la Rosada, Karina Milei le había pedido a Cúneo Libarona extender su estadía en el cargo para bloquear el ascenso de un gran aliado de su rival. Sin embargo, otra fuente le aseguró a MDZ que Amerio -de buen diálogo con los hermanos Milei- rechazó el cargo en cuatro oportunidades a lo largo de estos últimos dos años. El secretario de Justicia es el principal operador subterráneo del Gobierno en la Justicia y una designación en el Gabinete lo hubiera catapultado a una exposición pública que obstaculizaría esa tarea.

