Nueva avanzada contra el Chiqui Tapia: la IGJ designará veedores en la AFA por "graves irregularidades"

El Gobierno argumentó las "graves irregularidades" en los balances contables y el intento de la AFA de cambiar su domicilio a un predio fantasma. El nuevo embate contra la cúpula del fútbol.

El Gobierno avanzó con una nueva medida contra la AFA en medio de las investigaciones que atraviesa el organismo.

El Ministerio de Justicia anunció este miércoles que la Inspección General de Justicia (IGJ), entidad que depende de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, avanzará con un pedido de designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras detectar "graves irregularidades" en sus balances contables.

La IGJ, con los tapones de punta contra la AFA La decisión fue tomada "con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley, como deben hacerlo todas las asociaciones civiles que funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", según el comunicado oficial difundido por la cartera de Justicia.

En el texto, el Ministerio que responde a Mariano Cúneo Libarona enfatizó la "gravedad de las irregularidades detectadas" y "la negativa de la entidad a entregar la documentación requerida, a pesar de que la IGJ le otorgó todos los plazos legales para regularizar su situación". "Los veedores designados obtendrán y verificarán la información que no fue presentada", prometió la cartera.

En ese marco, la IGJ señaló que la máxima institución del fútbol argentino "no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años, por lo que se desconoce el origen y destino cierto de los millones de dólares que ingresaron a la AFA y salieron de ella".

El predio fantasma y la Universidad AFA Además, la entidad advirtió otras irregularidades que atraviesan la gestión de Claudio 'Chiqui' Tapia, entre las cuales mencionó el intento de mudanza de la sede de la AFA a un predio de la Provincia de Buenos Aires, que fue rechazada por la IGJ tras comprobarse que la sede social declarada era falsa. La maniobra buscaba evitar los controles del órgano dependiente del Ministerio de Justicia.