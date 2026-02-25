Para el Gobierno, la carne aumenta por culpa del kirchnerismo y asegura que "la gente está comprando asado"

El precio de la carne vuelve a preocuparse . Esta semana el valor de la hacienda registró subas por encima del 7% en casi todas las categorías vinculadas al consumo interno por lo que le mete presión al índice de inflación de febrero.

Según el Indec, en enero la carne aumentó 4,9% mensual, frente a una inflación de 2,9%. En términos interanuales, subió un 73,4%, resultando 40 puntos más que la inflación general.

En el marco de los distintos incrementos reportados en las últimas semanas, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, reconoció “un problema de stock” y aseguró que en unos meses “se va a revertir”.

En diálogo con MDZ , el funcionario, quien es el primero en hablar públicamente de este fenómeno, dijo: “ Tenemos un problema de stock desde hace 20 años por políticas absolutamente negativas y regresivas , como son la prohibición de exportaciones, el establecimiento de cupos, todo tipo de intervenciones del Estado que nos llevaron a que el sector ganadero no pueda, por un tema económico, hacer las inversiones que tendría que haber hecho para que el stock ganadero aumente”. “Y al no aumentar el stock, tenés un problema de oferta”, consideró.

Para el referente del sector, este aumento reciente no obedece exclusivamente al nivel de exportaciones: “ El volumen que se exporta, inclusive el año pasado, fue menor al del año anterior. No tiene nada que ver una cosa con la otra ”.

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura Sergio Iraeta, secretario de Agricultura Ministerio de Economía

Inversión sin intervención: la apuesta para revertir el "cuello de botella"

“La señal de no intervención hace que un productor ganadero diga: 'Voy a hacer una inversión a dos años, voy a hacer una inversión a tres años dejando una vaquillona de reposición, echándole un toro, esperando dos años para tener un ternero'. Eso se puede hacer si vos tenés una perspectiva de no intervención”, planteó.

Para el miembro del Ejecutivo, “cuando tenés un secretario de Estado que te dice a qué precio tenés que vender, dejás de tener expectativas positivas y dejás de invertir”.

Consultado sobre cuándo podría invertirse este “cuello de botella”, explicó: “Lo que está pasando con la carne es el producto de las pésimas políticas que hubo en ese sentido en la República Argentina durante los últimos treinta años, y se va a revertir. Porque ahora el tema es que los productores ganaderos van a hacer lo que tienen que hacer, más ternero, más novillo, más carne. Tenés que entorar nueve meses, seis meses para destetar, seis meses para encordar. Pero si durante treinta años tuviste políticas negativas, este es el resultado, este es el resultado de lo que no habría que haber hecho”. Sin embargo, subrayó que no puede “decir si subirá o bajará” la carne en las próximas semanas.

Según Iraeta, “en términos de consumo de proteína animal, el argentino come 115 kilos por habitante por año, que es muy buen ratio” y lo comparó con el consumo promedio de un estadounidense.

El titular de Agricultura, de pasado como productor agropecuario, aseguró que los argentinos “están comprando asado” a pesar de los cambios de precios. “Por supuesto que va a haber asado, por supuesto que va a haber asado. De hecho, hay asado... Vos me decís: 'Bueno, está un poco más caro'. Definime lo que es un precio razonable. La gente lo está pagando; si no, no lo pagaría y no subiría”, argumentó.