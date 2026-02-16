Cómo hacer empanadas de carne a cuchillo siguiendo una receta fácil y rendidora

Esta receta de empanadas de carne cortada a cuchillo es un clásico infaltable de la cocina argentina. Jugosas, sabrosas y con relleno bien casero, estas delicias destacan por su textura y condimentos. Ideales para reuniones, freezar o vender, representan tradición, sabor y ese orgullo criollo que conquista en cada bocado compartido. ¡A cocinar!

1- Picá la cebolla y el morrón bien chicos.

2- Derretí la grasa vacuna en una sartén amplia.

3- Rehogá las verduras hasta transparentar.

4- Sumá la carne cortada a cuchillo.

5- Cociná mezclando hasta sellar.

6- Condimentá con sal, pimentón, comino, ají molido y pimienta.

7- Retirá del fuego y dejá enfriar.

8- Agregá huevo duro, aceitunas y verdeo.

9- Rellená las tapas de empanadas.

10- Cerrá con repulgue.

11- Horneá a 200 °C por 15/20 minutos o freí.

Receta de empanadas de carne cortada a cuchillo Receta de empanadas de carne cortada a cuchillo Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las empanadas de carne cortada a cuchillo tienen ese sabor patrio que atraviesa generaciones. El secreto está en el corte, en el equilibrio de condimentos y en el jugo que se forma en cada cocción. Esta receta es ideal para celebraciones, fechas patrias o simplemente para darse un gusto. Podés hacerlas al horno o fritas, freezarlas crudas o cocidas y adaptarlas a tu estilo. Servilas con una copita de vino o una salsa picante suave. Ahora solo resta una cosa ¡a disfrutar!