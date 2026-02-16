Cómo hacer empanadas de carne a cuchillo siguiendo una receta fácil y rendidora
Esta receta de empanadas de carne cortada a cuchillo ofrece relleno jugoso y bien criollo: ideal para reuniones, freezar o disfrutar bien caseras.
Esta receta de empanadas de carne cortada a cuchillo es un clásico infaltable de la cocina argentina. Jugosas, sabrosas y con relleno bien casero, estas delicias destacan por su textura y condimentos. Ideales para reuniones, freezar o vender, representan tradición, sabor y ese orgullo criollo que conquista en cada bocado compartido. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 24 porciones)
-
1 kilogramo de carne vacuna cortada a cuchillo
500 gramos de cebolla
150 gramos de morrón rojo
100 gramos de grasa vacuna
3 huevos duros
100 gramos de aceitunas verdes
20 gramos de pimentón dulce
10 gramos de comino
10 gramos de ají molido
10 gramos de sal
5 gramos de pimienta
30 gramos de cebolla de verdeo
24 tapas de empanadas
Paso a paso para crear unas empanadas de carne cortada a cuchillo deliciosas
1- Picá la cebolla y el morrón bien chicos.
2- Derretí la grasa vacuna en una sartén amplia.
3- Rehogá las verduras hasta transparentar.
4- Sumá la carne cortada a cuchillo.
5- Cociná mezclando hasta sellar.
6- Condimentá con sal, pimentón, comino, ají molido y pimienta.
7- Retirá del fuego y dejá enfriar.
8- Agregá huevo duro, aceitunas y verdeo.
9- Rellená las tapas de empanadas.
10- Cerrá con repulgue.
11- Horneá a 200 °C por 15/20 minutos o freí.
De la cocina a la mesa
Las empanadas de carne cortada a cuchillo tienen ese sabor patrio que atraviesa generaciones. El secreto está en el corte, en el equilibrio de condimentos y en el jugo que se forma en cada cocción. Esta receta es ideal para celebraciones, fechas patrias o simplemente para darse un gusto. Podés hacerlas al horno o fritas, freezarlas crudas o cocidas y adaptarlas a tu estilo. Servilas con una copita de vino o una salsa picante suave. Ahora solo resta una cosa ¡a disfrutar!