Receta

Sabor frutal intenso receta de tarta de cerezas perfecta para el verano

El verano se disfruta más con una receta de tarta de cerezas casera, crocante y llena de sabor natural en cada porción.

Candela Spann

Explosión frutal irresistible: receta de tarta de cerezas perfecta para el verano.

Shutterstock

El verano es la temporada ideal para disfrutar frutas frescas en preparaciones dulces y caseras. Esta receta de tarta de cerezas combina una base crocante con un relleno jugoso y aromático que conquista desde el primer bocado. Perfecta para acompañar mates, cafés o servir como postre fresco en reuniones familiares o con amigos.

Podes espolvorear con coco rallado o azúcar impalpable
La receta de tarta de cerezas es ideal para aprovechar frutas de estación y lograr un postre casero bien colorido.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

Masa:

  • 250 g de harina 0000.
  • 120 g de manteca fría.
  • 80 g de azúcar.
  • 1 huevo.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 pizca de sal.

Relleno:

  • 400 g de cerezas frescas descarozadas.
  • 120 g de azúcar.
  • 1 cucharada de maicena.
  • Jugo de ½ limón.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En un bowl colocá la harina con el azúcar y la pizca de sal. Sumá la manteca fría en cubos y desmenuzá con las manos hasta lograr un arenado.

2. Agregá el huevo y la vainilla. Uní sin amasar demasiado hasta formar una masa. Envolvé en film y llevá a la heladera por 30 minutos.

3. Estirá la masa y forrá un molde de tarta previamente enmantecado. Pinchá la base con tenedor y llevá a la heladera 10 minutos más.

4. Para el relleno, mezclá las cerezas con el azúcar, la maicena, el jugo de limón y la vainilla.

5. Volcá el relleno sobre la base y emparejá. Si querés, decorá con tiras de masa.

6. Horneá en horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta dorar. Dejá entibiar antes de cortar.

Una tarta que siempre te hará quedar bien
En redes sociales, la receta de tarta de cerezas se volvió tendencia por su estética rústica y su relleno brillante y tentador.

De la cocina a tu mesa

La tarta de cerezas es un clásico de la repostería europea que se adaptó a las mesas argentinas en verano. Para conservarla, guardala en heladera hasta 3 días bien tapada. También podés freezar porciones ya cocidas y calentarlas suavemente antes de servir. ¡Sorprendé con esta tarta!.

