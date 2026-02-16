Sabor frutal intenso receta de tarta de cerezas perfecta para el verano
El verano se disfruta más con una receta de tarta de cerezas casera, crocante y llena de sabor natural en cada porción.
El verano es la temporada ideal para disfrutar frutas frescas en preparaciones dulces y caseras. Esta receta de tarta de cerezas combina una base crocante con un relleno jugoso y aromático que conquista desde el primer bocado. Perfecta para acompañar mates, cafés o servir como postre fresco en reuniones familiares o con amigos.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
Masa:
- 250 g de harina 0000.
- 120 g de manteca fría.
- 80 g de azúcar.
- 1 huevo.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
Relleno:
- 400 g de cerezas frescas descarozadas.
- 120 g de azúcar.
- 1 cucharada de maicena.
- Jugo de ½ limón.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bowl colocá la harina con el azúcar y la pizca de sal. Sumá la manteca fría en cubos y desmenuzá con las manos hasta lograr un arenado.
2. Agregá el huevo y la vainilla. Uní sin amasar demasiado hasta formar una masa. Envolvé en film y llevá a la heladera por 30 minutos.
3. Estirá la masa y forrá un molde de tarta previamente enmantecado. Pinchá la base con tenedor y llevá a la heladera 10 minutos más.
4. Para el relleno, mezclá las cerezas con el azúcar, la maicena, el jugo de limón y la vainilla.
5. Volcá el relleno sobre la base y emparejá. Si querés, decorá con tiras de masa.
6. Horneá en horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta dorar. Dejá entibiar antes de cortar.
De la cocina a tu mesa
La tarta de cerezas es un clásico de la repostería europea que se adaptó a las mesas argentinas en verano. Para conservarla, guardala en heladera hasta 3 días bien tapada. También podés freezar porciones ya cocidas y calentarlas suavemente antes de servir. ¡Sorprendé con esta tarta!.