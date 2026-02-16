El secreto del bacalao al pil-pil, una receta perfecta y cremosa
Prepara esta receta paso a paso de bacalao al pil-pil, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
La receta de bacalao al pil-pil es uno de los grandes emblemas de la cocina vasca. Este platillo tradicional destaca por su salsa emulsionada a base de aceite y gelatina natural del pescado. Con paciencia y técnica sencilla, se logra un resultado suave, brillante y lleno de sabor.
Ingredientes para un bacalao al pil-pil perfecto
Rinde 4 porciones.
- 4 lomos de bacalao desalado (800 g en total).
- 200 ml de aceite de oliva extra virgen.
- 4 dientes de ajo (12 g).
- 1 guindilla seca (opcional, 2 g).
- 1 pizca de sal (opcional, al gusto).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Seca muy bien los lomos con papel absorbente para retirar el exceso de humedad.
2- Vierte el aceite de oliva en una sartén amplia y caliéntalo a fuego medio-bajo.
3- Añade los ajos en láminas y la guindilla. Cocina hasta que los ajos estén ligeramente dorados. Retíralos y resérvalos.
4- Coloca los lomos con la piel hacia arriba y cocina a fuego bajo durante 4–5 minutos. Voltea y cocina otros 4 minutos más. Retira el bacalao y resérvalo.
5- Deja que el aceite baje un poco la temperatura (debe estar tibio, no muy caliente).
6- Con un colador o moviendo la sartén en círculos suaves, comienza a ligar el aceite con los jugos que soltó el bacalao hasta formar una salsa espesa y brillante.
7- Regresa el bacalao a la sartén y mueve suavemente para cubrirlo con la salsa pil-pil.
8- Decora con los ajos dorados y la guindilla. Sirve caliente.
De la cocina a la mesa
El bacalao al pil-pil es una preparación que demuestra cómo la técnica puede transformar ingredientes simples en un platillo extraordinario. La clave está en controlar la temperatura del aceite y en la paciencia al momento de emulsionar la salsa, permitiendo que la gelatina natural del bacalao haga su magia. Aunque requiere atención y delicadeza, el resultado vale completamente el esfuerzo. Su textura suave, combinada con la intensidad del aceite de oliva y el aroma del ajo, lo convierten en una experiencia culinaria auténtica. Es ideal para ocasiones especiales o para disfrutar de la tradición gastronómica en casa. ¡A disfrutar!