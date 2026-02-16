El secreto del bacalao al pil-pil, una receta perfecta y cremosa

La receta de bacalao al pil-pil es uno de los grandes emblemas de la cocina vasca. Este platillo tradicional destaca por su salsa emulsionada a base de aceite y gelatina natural del pescado. Con paciencia y técnica sencilla, se logra un resultado suave, brillante y lleno de sabor.

La receta tradicional no utiliza harina ni espesantes, ya que la salsa se forma únicamente con la gelatina natural del bacalao y el aceite.

1- Seca muy bien los lomos con papel absorbente para retirar el exceso de humedad.

2- Vierte el aceite de oliva en una sartén amplia y caliéntalo a fuego medio-bajo.

3- Añade los ajos en láminas y la guindilla. Cocina hasta que los ajos estén ligeramente dorados. Retíralos y resérvalos.

4- Coloca los lomos con la piel hacia arriba y cocina a fuego bajo durante 4–5 minutos. Voltea y cocina otros 4 minutos más. Retira el bacalao y resérvalo.

5- Deja que el aceite baje un poco la temperatura (debe estar tibio, no muy caliente).

6- Con un colador o moviendo la sartén en círculos suaves, comienza a ligar el aceite con los jugos que soltó el bacalao hasta formar una salsa espesa y brillante.

7- Regresa el bacalao a la sartén y mueve suavemente para cubrirlo con la salsa pil-pil.

8- Decora con los ajos dorados y la guindilla. Sirve caliente.

Esta receta es originaria del País Vasco y se ha transmitido de generación en generación.

De la cocina a la mesa

El bacalao al pil-pil es una preparación que demuestra cómo la técnica puede transformar ingredientes simples en un platillo extraordinario. La clave está en controlar la temperatura del aceite y en la paciencia al momento de emulsionar la salsa, permitiendo que la gelatina natural del bacalao haga su magia. Aunque requiere atención y delicadeza, el resultado vale completamente el esfuerzo. Su textura suave, combinada con la intensidad del aceite de oliva y el aroma del ajo, lo convierten en una experiencia culinaria auténtica. Es ideal para ocasiones especiales o para disfrutar de la tradición gastronómica en casa. ¡A disfrutar!