El secreto del bacalao al pil-pil, una receta perfecta y cremosa

Prepara esta receta paso a paso de bacalao al pil-pil, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.

Candela Spann

El nombre de la receta proviene del sonido que hace el aceite al emulsionarse suavemente.

La receta de bacalao al pil-pil es uno de los grandes emblemas de la cocina vasca. Este platillo tradicional destaca por su salsa emulsionada a base de aceite y gelatina natural del pescado. Con paciencia y técnica sencilla, se logra un resultado suave, brillante y lleno de sabor.

La receta tradicional no utiliza harina ni espesantes, ya que la salsa se forma únicamente con la gelatina natural del bacalao y el aceite.

Ingredientes para un bacalao al pil-pil perfecto

Rinde 4 porciones.

  • 4 lomos de bacalao desalado (800 g en total).
  • 200 ml de aceite de oliva extra virgen.
  • 4 dientes de ajo (12 g).
  • 1 guindilla seca (opcional, 2 g).
  • 1 pizca de sal (opcional, al gusto).

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Seca muy bien los lomos con papel absorbente para retirar el exceso de humedad.

2- Vierte el aceite de oliva en una sartén amplia y caliéntalo a fuego medio-bajo.

3- Añade los ajos en láminas y la guindilla. Cocina hasta que los ajos estén ligeramente dorados. Retíralos y resérvalos.

4- Coloca los lomos con la piel hacia arriba y cocina a fuego bajo durante 4–5 minutos. Voltea y cocina otros 4 minutos más. Retira el bacalao y resérvalo.

5- Deja que el aceite baje un poco la temperatura (debe estar tibio, no muy caliente).

6- Con un colador o moviendo la sartén en círculos suaves, comienza a ligar el aceite con los jugos que soltó el bacalao hasta formar una salsa espesa y brillante.

7- Regresa el bacalao a la sartén y mueve suavemente para cubrirlo con la salsa pil-pil.

8- Decora con los ajos dorados y la guindilla. Sirve caliente.

Esta receta es originaria del País Vasco y se ha transmitido de generación en generación.

De la cocina a la mesa

El bacalao al pil-pil es una preparación que demuestra cómo la técnica puede transformar ingredientes simples en un platillo extraordinario. La clave está en controlar la temperatura del aceite y en la paciencia al momento de emulsionar la salsa, permitiendo que la gelatina natural del bacalao haga su magia. Aunque requiere atención y delicadeza, el resultado vale completamente el esfuerzo. Su textura suave, combinada con la intensidad del aceite de oliva y el aroma del ajo, lo convierten en una experiencia culinaria auténtica. Es ideal para ocasiones especiales o para disfrutar de la tradición gastronómica en casa. ¡A disfrutar!

