Patatas bravas clásicas: receta fácil y llena de sabor español

Esta receta de patatas bravas es uno de los grandes clásicos de la cocina española, famosa por su contraste entre patatas crujientes y una salsa intensa y ligeramente picante. Ideal para compartir, es una preparación sencilla que conquista por su sabor y su carácter tradicional.

La receta de patatas bravas cambia según la región, variando el nivel de picante de la salsa.

Patatas: 1 kg.

Aceite de oliva: cantidad necesaria para freír.

Sal: a gusto.

Para la salsa brava:

Aceite de oliva: 3 cucharadas.

Cebolla: ½ unidad pequeña.

Ajo: 1 diente.

Pimentón dulce: 1 cucharadita.

Pimentón picante: ½ cucharadita.

Harina de trigo: 1 cucharada.

Caldo de pollo o vegetal: 250 ml.

Vinagre de vino: 1 cucharadita.

Sal: a gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Pelar las patatas y cortarlas en cubos medianos e irregulares.

2- Lavarlas y secarlas bien con un paño limpio.

3- Freírlas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes. Retirar y salar.

4- Para la salsa, picar finamente la cebolla y el ajo.

5- Rehogarlos en una sartén con aceite de oliva a fuego medio.

6- Agregar la harina y mezclar durante un minuto.

7- Incorporar los pimentones y remover rápidamente.

8- Añadir el caldo poco a poco, mezclando hasta espesar.

9- Condimentar con sal y vinagre, cocinar unos minutos y retirar.

10- Servir las patatas calientes con la salsa brava por encima o al costado.

Esta receta de patatas bravas nació en bares madrileños como tapa económica y contundente.

De la cocina a la mesa

Las patatas bravas son una preparación simple pero llena de personalidad, donde el secreto está en el equilibrio entre la fritura crujiente y la intensidad de la salsa. Esta receta permite disfrutar en casa de un plato emblemático de bares y tabernas, ideal como entrada o para compartir. Además, la salsa se puede ajustar en picante según el gusto personal, lo que la vuelve aún más versátil. Preparar esta receta es una excelente forma de acercarse a la cocina tradicional española, logrando un resultado sabroso, reconfortante y perfecto para reuniones informales. ¡A disfrutar!