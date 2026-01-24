Papas arrugadas con mojo: receta canaria tradicional paso a paso
Prepara esta receta paso a paso de papas arrugadas con mojo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de papas arrugadas con mojo es uno de los mayores símbolos de la gastronomía canaria. Su sencillez, sabor intenso y tradición la convierten en un acompañamiento perfecto o plato principal ligero. La combinación de papas pequeñas con sal y mojo crea una experiencia única, auténtica y profundamente sabrosa.
Ingredientes para unas papas arrugadas perfectas
Rinde 4 porciones.
- Papas pequeñas (papas nuevas): 1 kg.
- Sal gruesa: 250 g.
- Agua: cantidad necesaria.
Para el mojo rojo:
- Ajo: 3 dientes.
- Pimiento rojo seco o morrón: 1 unidad.
- Pimentón dulce: 1 cucharadita.
- Comino molido: ½ cucharadita.
- Vinagre de vino: 2 cucharadas.
- Aceite de oliva: 100 ml.
- Sal: al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava bien las papas sin pelarlas y colócalas en una olla amplia.
2- Cubre con agua y agrega la sal gruesa.
3- Cocina a fuego medio hasta que las papas estén tiernas.
4- Escurre el agua y vuelve a poner la olla al fuego bajo.
5- Mueve las papas suavemente hasta que se sequen y se forme la capa blanquecina de sal.
6- Retira del fuego y reserva calientes.
7- Para el mojo, coloca todos los ingredientes en una licuadora o mortero.
8- Procesa hasta obtener una salsa homogénea.
9- Sirve las papas arrugadas acompañadas del mojo rojo.
De la cocina a la mesa
Las papas arrugadas con mojo representan una receta donde la simplicidad se transforma en excelencia. Con pocos ingredientes y una técnica tradicional, se logra un plato lleno de carácter y sabor. Esta receta es ideal para acompañar pescados, carnes o disfrutarse sola como tapa. El contraste entre la piel salada de las papas y la intensidad del mojo crea un equilibrio perfecto. Además, es una preparación económica, fácil y adaptable, ya que puede acompañarse con mojo rojo o verde. Compartir esta receta es llevar un pedazo de las Islas Canarias a la mesa, celebrando su cultura, historia y amor por la buena cocina tradicional. ¡A disfrutar!