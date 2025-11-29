Receta de camarones al mojo de ajo: jugosos y llenos de sabor

Esta receta de camarones al mojo de ajo destaca por su aroma intenso y sabor profundo, ideal para quienes buscan una preparación sencilla pero sofisticada. La receta combina mariscos frescos con mantequilla , ajo y un toque cítrico que realza cada bocado, convirtiéndola en una opción perfecta para compartir en cualquier ocasión.

Aunque hoy se sirve con arroz o ensalada, la receta original de camarones al mojo de ajo se acompañaba únicamente con tortillas calientes, permitiendo disfrutar directamente la salsa sobrante como parte esencial del plato.

Aunque hoy se sirve con arroz o ensalada, la receta original de camarones al mojo de ajo se acompañaba únicamente con tortillas calientes, permitiendo disfrutar directamente la salsa sobrante como parte esencial del plato.

1- Lava los camarones con agua fría y sécalos cuidadosamente con papel absorbente. Reserva.

2- En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva junto con la mantequilla a fuego medio.

3- Agrega el ajo picado y sofríe lentamente hasta que esté fragante y ligeramente dorado, evitando que se queme.

4- Incorpora los camarones y cocina de 2 a 3 minutos por cada lado hasta que cambien de color.

5- Añade el jugo de limón, la sal, la pimienta y las hojuelas de chile si deseas un toque picante.

6- Mezcla suavemente para que los camarones se impregnen del mojo de ajo.

7- Retira del fuego y espolvorea perejil fresco antes de servir.

8- Sirve caliente acompañado de arroz, pasta o pan.

Un dato curioso de esta receta es que tradicionalmente se prepara en sartén de hierro, ya que este material potencia el dorado de los camarones y realza el aroma del ajo sin alterar el sabor original. Un dato curioso de esta receta es que tradicionalmente se prepara en sartén de hierro, ya que este material potencia el dorado de los camarones y realza el aroma del ajo sin alterar el sabor original. Comedera

De la cocina a la mesa

Disfrutar esta receta de camarones al mojo de ajo es una experiencia que combina tradición y frescura en un solo plato. Su preparación rápida permite obtener un resultado lleno de sabor sin complicaciones, ideal tanto para comidas familiares como para cenas más elegantes. El equilibrio entre el ajo dorado, la mantequilla y el toque de limón crea una armonía irresistible que resalta la suavidad natural del camarón. Servirla acompañada de arroz blanco, ensalada fresca o pan crujiente hace que cada porción sea aún más placentera, demostrando que una buena receta siempre transforma ingredientes simples en momentos memorables para compartir juntos. ¡A disfrutar!