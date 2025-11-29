Receta de camarones al mojo de ajo: jugosos y llenos de sabor
Prepara esta receta paso a paso de camarones al mojo de ajo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de camarones al mojo de ajo destaca por su aroma intenso y sabor profundo, ideal para quienes buscan una preparación sencilla pero sofisticada. La receta combina mariscos frescos con mantequilla, ajo y un toque cítrico que realza cada bocado, convirtiéndola en una opción perfecta para compartir en cualquier ocasión.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unos camarones al mojo de ajo perfectos
Rinde: 4 porciones.
- 800 g de camarones crudos, pelados y desvenados.
- 6 dientes de ajo finamente picados.
- 100 g de mantequilla.
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- Jugo de 2 limones.
- 1/2 cucharadita de pimienta negra.
- Sal al gusto.
- 1 cucharadita de hojuelas de chile seco (opcional).
- Perejil fresco picado para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava los camarones con agua fría y sécalos cuidadosamente con papel absorbente. Reserva.
2- En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva junto con la mantequilla a fuego medio.
3- Agrega el ajo picado y sofríe lentamente hasta que esté fragante y ligeramente dorado, evitando que se queme.
4- Incorpora los camarones y cocina de 2 a 3 minutos por cada lado hasta que cambien de color.
5- Añade el jugo de limón, la sal, la pimienta y las hojuelas de chile si deseas un toque picante.
6- Mezcla suavemente para que los camarones se impregnen del mojo de ajo.
7- Retira del fuego y espolvorea perejil fresco antes de servir.
8- Sirve caliente acompañado de arroz, pasta o pan.
De la cocina a la mesa
Disfrutar esta receta de camarones al mojo de ajo es una experiencia que combina tradición y frescura en un solo plato. Su preparación rápida permite obtener un resultado lleno de sabor sin complicaciones, ideal tanto para comidas familiares como para cenas más elegantes. El equilibrio entre el ajo dorado, la mantequilla y el toque de limón crea una armonía irresistible que resalta la suavidad natural del camarón. Servirla acompañada de arroz blanco, ensalada fresca o pan crujiente hace que cada porción sea aún más placentera, demostrando que una buena receta siempre transforma ingredientes simples en momentos memorables para compartir juntos. ¡A disfrutar!