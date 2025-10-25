Receta de arroz a la mexicana: delicioso y colorido plato tradicional
Prepara esta receta paso a paso de arroz a la mexicana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
Esta receta de arroz a la mexicana es un clásico de la cocina tradicional de México. Con tomates, cebolla y chile, este plato sencillo pero lleno de sabor acompaña cualquier comida. Aprender esta receta te permitirá preparar un arroz esponjoso, aromático y con el auténtico sabor casero mexicano.
Te Podría Interesar
Ingredientes para un arroz a la mexicana perfecto
Rinde 4 porciones:
- 1 taza de arroz blanco.
- 2 tomates maduros.
- 1/2 cebolla.
- 1 diente de ajo.
- 2 tazas de caldo de pollo.
- 1/2 taza de zanahoria picada (opcional).
- 1/2 taza de chícharos (guisantes).
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- Sal al gusto.
- Cilantro fresco para decorar (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lava el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara y escúrrelo.
- Licúa los tomates, cebolla y ajo hasta obtener una salsa homogénea.
- En una cacerola, calienta el aceite y sofríe el arroz hasta que tome un color ligeramente dorado.
- Agrega la salsa de tomate y cocina 2-3 minutos, removiendo constantemente.
- Vierte el caldo de pollo, añade sal al gusto y mezcla bien.
- Incorpora la zanahoria y los chícharos si los usas.
- Cocina a fuego medio-alto hasta que el líquido se evapore, luego tapa y cocina a fuego bajo 15 minutos más.
- Deja reposar 5 minutos antes de servir y decora con cilantro fresco.
De la cocina a la mesa
El arroz a la mexicana es una receta versátil y fundamental en la cocina del país, ideal para acompañar carnes, pescados o frijoles. Su preparación permite que el arroz absorba todos los sabores de la salsa, logrando un plato aromático y lleno de color. Esta receta es perfecta para comidas familiares o celebraciones, ya que combina facilidad de elaboración con sabor auténtico. ¡A disfrutar!