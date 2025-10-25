Presenta:

México

|

Receta

Receta de arroz a la mexicana: delicioso y colorido plato tradicional

Prepara esta receta paso a paso de arroz a la mexicana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.

MDZ México

La receta de arroz a la mexicana se transmite de generación en generación, siendo un acompañamiento infaltable en comidas y celebraciones mexicanas.

La receta de arroz a la mexicana se transmite de generación en generación, siendo un acompañamiento infaltable en comidas y celebraciones mexicanas.

Shutterstock

Esta receta de arroz a la mexicana es un clásico de la cocina tradicional de México. Con tomates, cebolla y chile, este plato sencillo pero lleno de sabor acompaña cualquier comida. Aprender esta receta te permitirá preparar un arroz esponjoso, aromático y con el auténtico sabor casero mexicano.

Te Podría Interesar

La receta de arroz a la mexicana se originó combinando técnicas españolas de arroz con ingredientes locales como jitomate y chile.
La receta de arroz a la mexicana se origin&oacute; combinando t&eacute;cnicas espa&ntilde;olas de arroz con ingredientes locales como jitomate y chile.

La receta de arroz a la mexicana se originó combinando técnicas españolas de arroz con ingredientes locales como jitomate y chile.

Ingredientes para un arroz a la mexicana perfecto

Rinde 4 porciones:

  • 1 taza de arroz blanco.
  • 2 tomates maduros.
  • 1/2 cebolla.
  • 1 diente de ajo.
  • 2 tazas de caldo de pollo.
  • 1/2 taza de zanahoria picada (opcional).
  • 1/2 taza de chícharos (guisantes).
  • 2 cucharadas de aceite vegetal.
  • Sal al gusto.
  • Cilantro fresco para decorar (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Lava el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara y escúrrelo.
  2. Licúa los tomates, cebolla y ajo hasta obtener una salsa homogénea.
  3. En una cacerola, calienta el aceite y sofríe el arroz hasta que tome un color ligeramente dorado.
  4. Agrega la salsa de tomate y cocina 2-3 minutos, removiendo constantemente.
  5. Vierte el caldo de pollo, añade sal al gusto y mezcla bien.
  6. Incorpora la zanahoria y los chícharos si los usas.
  7. Cocina a fuego medio-alto hasta que el líquido se evapore, luego tapa y cocina a fuego bajo 15 minutos más.
  8. Deja reposar 5 minutos antes de servir y decora con cilantro fresco.

Esta receta se puede adaptar fácilmente agregando verduras, granos o especias según la región o el gusto familiar.
Esta receta se puede adaptar f&aacute;cilmente agregando verduras, granos o especias seg&uacute;n la regi&oacute;n o el gusto familiar.

Esta receta se puede adaptar fácilmente agregando verduras, granos o especias según la región o el gusto familiar.

De la cocina a la mesa

El arroz a la mexicana es una receta versátil y fundamental en la cocina del país, ideal para acompañar carnes, pescados o frijoles. Su preparación permite que el arroz absorba todos los sabores de la salsa, logrando un plato aromático y lleno de color. Esta receta es perfecta para comidas familiares o celebraciones, ya que combina facilidad de elaboración con sabor auténtico. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas