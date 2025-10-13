Presenta:

Receta de arroz con leche mexicano: delicioso postre, clásico y económico

Prepara esta receta paso a paso de arroz con leche perfecto para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.

MDZ México

El arroz fue introducido a México por los conquistadores y se convirtió en un alimento esencial tanto en platos salados como dulces. ¡Disfruta realizando esta hermosa receta!

El arroz fue introducido a México por los conquistadores y se convirtió en un alimento esencial tanto en platos salados como dulces. ¡Disfruta realizando esta hermosa receta!

Esta receta dulce mexicana es un clásico que evoca recuerdos de la infancia y el calor del hogar. El arroz con leche combina sencillez y sabor en un postre cremoso y aromático. Aprende paso a paso cómo preparar esta delicia tradicional que se disfruta tanto fría como caliente en cualquier ocasión especial.

En México, se suele preparar esta receta con canela, vainilla y leche condensada, lo que le da un sabor más cremoso que en otras versiones.

Ingredientes para un arroz con leche perfecto

Rinde 6 porciones:

  • 1 taza de arroz blanco.
  • 1 raja de canela.
  • 4 tazas de leche entera.
  • 1 taza de agua.
  • 1 taza de azúcar.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • ½ taza de leche condensada (opcional).
  • Canela en polvo (para espolvorear).

Paso a paso ¡muy fácil!

  • En una olla, hierve el agua con la raja de canela.
  • Agrega el arroz y cocina a fuego medio hasta que el agua se consuma casi por completo.
  • Añade la leche y deja cocer lentamente, removiendo con frecuencia para evitar que se pegue.
  • Incorpora el azúcar y la vainilla, mezclando bien.
  • Cocina durante 20 minutos más, hasta que la mezcla adquiera una consistencia cremosa.
  • Si deseas un sabor más dulce y textura más densa, añade la leche condensada y cocina 5 minutos adicionales.
  • Retira del fuego, deja reposar unos minutos y sirve caliente o frío.
  • Espolvorea canela en polvo antes de servir.

El arroz con leche tiene raíces en la cocina española y árabe, pero en México la receta se adaptó con ingredientes locales y un toque más dulce.

De la cocina a la mesa

El arroz con leche mexicano es una muestra del cariño y la calidez presentes en la cocina casera. Su aroma a canela y vainilla llena la casa de recuerdos y sensaciones reconfortantes. Este postre, heredado de la tradición española pero adaptado con el toque mexicano, se ha convertido en un símbolo de unión familiar. Puede servirse en cualquier época del año, pero es especialmente popular en celebraciones y reuniones. ¡A disfrutar!

