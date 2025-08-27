Receta de tapas españolas con tomate y jamón ibérico para sorprender en casa.

Esta receta de tapas españolas con tomate y jamón ibérico combina la sencillez de ingredientes frescos con el sabor auténtico de España, ofreciendo un aperitivo delicioso y fácil de preparar en casa. Ideal para reuniones, celebraciones o una merienda informal, permite disfrutar de la tradición gastronómica española de manera práctica y sabrosa.

Las tapas son uno de los símbolos más reconocidos de la cocina española. Entre ellas, las que combinan tomate y jamón ibérico destacan por su frescura, contraste de texturas y sabor intenso. Este tipo de tapas , a menudo servidas sobre rebanadas de pan crujiente , permite experimentar con distintas variedades de tomate y jamón , ajustando la intensidad según el gusto de cada persona. Prepararlas en casa es muy sencillo y no requiere habilidades avanzadas: basta con ingredientes de calidad y un poco de cuidado en la presentación.

Además, estas tapas son versátiles y se pueden acompañar con aceite de oliva virgen extra, hierbas aromáticas o un toque de ajo para realzar los sabores. Son perfectas como entrada para una comida completa, como picoteo para compartir con amigos o como parte de una tabla de aperitivos . Su éxito radica en la combinación equilibrada de ingredientes frescos, la textura crujiente del pan y la suavidad del jamón .

Esta receta de tapas españolas con tomate y jamón ibérico se sirve típicamente sobre pan tostado o rebanadas de baguette.

Paso a paso para preparar tapas españolas con tomate y jamón ibérico

Corta el pan en rebanadas de 1 a 1,5 cm de grosor. Si deseas, tuéstalo ligeramente en el horno a 180 °C durante 5–7 minutos para que quede crujiente por fuera y suave por dentro. Lava los tomates y córtalos por la mitad. Puedes rallarlos para obtener una pulpa fina o triturarlos ligeramente con un tenedor, según prefieras la textura. Añade una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva a la pulpa. Si quieres un toque más aromático, corta el diente de ajo por la mitad y frota ligeramente las rebanadas de pan tostado antes de añadir el tomate. Esto aportará un sutil sabor sin ser invasivo. Extiende la pulpa de tomate sobre cada rebanada de pan de manera uniforme, asegurándote de cubrir toda la superficie. Esto será la base jugosa de la tapa. Coloca una o dos lonchas finas de jamón ibérico sobre cada rebanada con tomate. Ajusta la cantidad según el tamaño del pan y el gusto de los comensales. Rocía un hilo de aceite de oliva virgen extra sobre cada tapa. Esto intensifica el sabor y aporta brillo al plato, resaltando la calidad de los ingredientes. Añade pimienta negra recién molida al gusto. Puedes también espolvorear un poco de sal si lo deseas, aunque el jamón ibérico ya aporta salinidad natural. Coloca una hoja de albahaca fresca o un poco de perejil sobre cada tapa para dar un toque de color y aroma que complementa perfectamente el tomate y el jamón.

Prepara esta deliciosas tapas españolas. La receta de tapas españolas con tomate y jamón ibérico se popularizó como aperitivo en bares y reuniones familiares en toda España. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Coloca las tapas en una bandeja o plato grande, manteniendo el pan crujiente y el jamón fresco. Se recomienda servir inmediatamente para que la textura y los sabores se disfruten al máximo.

Las tapas españolas con tomate y jamón ibérico son un ejemplo perfecto de cómo pocos ingredientes de calidad pueden crear un aperitivo delicioso y elegante. Su preparación sencilla y rápida permite saborear de un bocado fresco, crujiente y lleno de sabor sin complicaciones. El contraste entre la pulpa jugosa del tomate, la textura delicada del jamón y el crujido del pan convierte cada tapa en una experiencia gastronómica completa.

Además, es versátil y se puede adaptar a distintos gustos y presentaciones, siendo ideal para reuniones, fiestas o meriendas. Prepararlas en casa no solo garantiza frescura, sino que también permite ajustar la intensidad de los sabores a cada paladar. La combinación de ingredientes tradicionales con un montaje cuidado convierte estas tapas en un homenaje a la cocina española, haciendo que cada bocado sea una celebración de sabor y autenticidad. ¡Y a disfrutar!