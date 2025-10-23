Receta de fideuá valenciana: auténtico sabor del mar en casa

Esta receta española enseña cómo preparar una deliciosa fideuá , un plato similar a la paella pero elaborado con fideos en lugar de arroz . Con mariscos frescos, caldo aromático y un toque de azafrán , esta receta permite disfrutar de un sabor auténtico de la Comunidad Valenciana en casa, ideal para reuniones familiares.

De la cocina a la mesa

La fideuá valenciana es un plato emblemático de la gastronomía española, apreciado por su sabor intenso y su textura única. Prepararla en casa permite disfrutar de mariscos frescos y de un sofrito perfectamente equilibrado. Su elaboración, aunque similar a la paella, destaca por el uso de fideos finos que absorben el caldo y los aromas del azafrán. Ideal para reuniones familiares o celebraciones, la fideuá combina tradición, sabor y presentación atractiva. ¡A disfrutar!