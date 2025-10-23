Receta de fideuá valenciana: auténtico sabor del mar en casa
Prepara esta receta paso a paso de fideuá, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta española enseña cómo preparar una deliciosa fideuá, un plato similar a la paella pero elaborado con fideos en lugar de arroz. Con mariscos frescos, caldo aromático y un toque de azafrán, esta receta permite disfrutar de un sabor auténtico de la Comunidad Valenciana en casa, ideal para reuniones familiares.
Te Podría Interesar
Ingredientes para una fideuá valenciana perfecta
Rinde 6 porciones:
- 400 g de fideos finos tipo fideuá.
- 500 g de calamares limpios y cortados en anillas.
- 500 g de gambas o camarones.
- 1 cebolla mediana picada.
- 2 dientes de ajo picados.
- 1 pimiento rojo cortado en tiras.
- 2 tomates maduros rallados.
- 1 litro de caldo de pescado.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- Hebras de azafrán.
- Aceite de oliva virgen extra.
- Sal al gusto.
- Limón para servir.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Calienta aceite de oliva en una paellera o sartén grande y sofríe la cebolla, el ajo y el pimiento hasta que estén tiernos.
- Agrega los calamares y cocina 5 minutos hasta que estén ligeramente dorados.
- Añade los tomates rallados y el pimentón dulce, cocinando 5 minutos más.
- Incorpora los fideos y revuelve para que se impregnen de los sabores del sofrito.
- Vierte el caldo caliente con el azafrán y ajusta la sal. Cocina a fuego medio sin remover demasiado durante 12-15 minutos, hasta que los fideos absorban el líquido.
- Coloca las gambas encima y cocina 5 minutos más hasta que estén rosadas y cocidas.
- Retira del fuego, deja reposar 5 minutos y sirve acompañado de gajos de limón.
De la cocina a la mesa
La fideuá valenciana es un plato emblemático de la gastronomía española, apreciado por su sabor intenso y su textura única. Prepararla en casa permite disfrutar de mariscos frescos y de un sofrito perfectamente equilibrado. Su elaboración, aunque similar a la paella, destaca por el uso de fideos finos que absorben el caldo y los aromas del azafrán. Ideal para reuniones familiares o celebraciones, la fideuá combina tradición, sabor y presentación atractiva. ¡A disfrutar!