Limón y clavo de olor: cómo usarlos para aromatizar tu casa de forma natural

La unión de limón y el clavo de olor pueden generar en casa una sensación de frescura y limpieza de forma rápida y fácil.

Limón y clavo de olor: el dúo perfecto para aromatizar espacios cerrados de manera simple y segura. Foto: Shutterstock

En la naturaleza encontramos grandes recursos para aromatizar el hogar sin necesidad de comprar productos comerciales y gastar dinero de más. Especias como la canela y el clavo de olor se destacan por sus propiedades aromáticas y reconfortantes.

Una de las alternativas más populares en los últimos tiempos consiste en hervir limón y clavos de olor en una olla. Esta mezcla no solo deja un aroma cítrico y especiado, sino que también genera una sensación de frescura y limpieza en cualquier ambiente.

Cómo preparar tu aromatizador casero Cortá un par de limones en rodajas.

Colocá las rodajas en una olla con agua suficiente para cubrirlas.

Agregá de 4 a 6 clavos de olor, según el tamaño de la olla y la intensidad que quieras lograr.

Herví a fuego bajo, dejando que el agua se evapore lentamente y libere los aromas. El resultado es un ambiente perfumado de manera sutil y agradable. El limón aporta notas cítricas que transmiten limpieza, mientras que los clavos agregan un toque cálido y especiado que reconforta.