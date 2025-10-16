Presenta:

Tendencias

|

Clavo de olor

Limón y clavo de olor: cómo usarlos para aromatizar tu casa de forma natural

La unión de limón y el clavo de olor pueden generar en casa una sensación de frescura y limpieza de forma rápida y fácil.

Alejandro Llorente

Limón y clavo de olor: el dúo perfecto para aromatizar espacios cerrados de manera simple y segura. Foto: Shutterstock

Limón y clavo de olor: el dúo perfecto para aromatizar espacios cerrados de manera simple y segura. Foto: Shutterstock

En la naturaleza encontramos grandes recursos para aromatizar el hogar sin necesidad de comprar productos comerciales y gastar dinero de más. Especias como la canela y el clavo de olor se destacan por sus propiedades aromáticas y reconfortantes.

Una de las alternativas más populares en los últimos tiempos consiste en hervir limón y clavos de olor en una olla. Esta mezcla no solo deja un aroma cítrico y especiado, sino que también genera una sensación de frescura y limpieza en cualquier ambiente.

Te Podría Interesar

Cómo preparar tu aromatizador casero

  • Cortá un par de limones en rodajas.
  • Colocá las rodajas en una olla con agua suficiente para cubrirlas.
  • Agregá de 4 a 6 clavos de olor, según el tamaño de la olla y la intensidad que quieras lograr.
  • Herví a fuego bajo, dejando que el agua se evapore lentamente y libere los aromas.

El resultado es un ambiente perfumado de manera sutil y agradable. El limón aporta notas cítricas que transmiten limpieza, mientras que los clavos agregan un toque cálido y especiado que reconforta.

shutterstock_515158558
Con solo dos ingredientes de la cocina pod&eacute;s crear un perfume natural para tu hogar. Foto: Shutterstock

Con solo dos ingredientes de la cocina podés crear un perfume natural para tu hogar. Foto: Shutterstock

Consejos prácticos para mejorar la sensación de frescura y limpieza

  • Podés variar la receta agregando canela en rama o rodajas de naranja para cambiar el aroma según la estación.
  • Evitá que el agua se consuma por completo para que los ingredientes no se quemen.
  • Este método funciona perfecto en salones, cocinas o incluso dormitorios, logrando un perfume natural sin aerosoles ni químicos.

Hervir limón y clavos de olor es, en definitiva, un recurso económico, ecológico y 100% natural para mantener tu casa con un aroma agradable y acogedor todo el año.

Archivado en

Notas Relacionadas