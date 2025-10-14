Netflix revive el caso Ed Gein y reabre el misterio de Adeline Watkins

La serie de Netflix sobre Ed Gein despertó el interés por Adeline Watkins, un personaje que mezcla realidad y ficción.

El ranking de Netflix continúa liderado por una producción que no deja de generar impacto entre los espectadores: Monstruos: la historia de Ed Gein. Esta inquietante serie revive la vida de uno de los asesinos seriales más aterradores del siglo XX, cuya macabra historia inspiró varias películas icónicas del cine de terror.

Como salida de una pesadilla, la trama muestra cómo Ed Gein se convirtió en una figura central en la cultura criminal estadounidense. Sus crímenes estremecieron a todo un país cuando, en 1957, la policía descubrió que había cometido asesinatos y profanado tumbas en Plainfield, Wisconsin. Todo salió a la luz tras la desaparición de Bernice Worden, de 58 años, cuyo hijo, oficial de policía, halló su cuerpo decapitado en un cobertizo de la granja de Gein.

monstruo la historia de ed gein En Monstruos: la historia de Ed Gein, Adeline Watkins aparece como su prometida y cómplice. Netflix La escena dentro de la casa fue aún más escalofriante: los agentes encontraron restos humanos, órganos conservados y muebles confeccionados con partes del cuerpo de sus víctimas. Desde entonces, Ed Gein se convirtió en una figura siniestra que inspiró personajes de películas como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes.

Netflix: quién fue Adeline Watkins, el personaje que intriga a todos Uno de los elementos que más llamó la atención de los usuarios de Netflix fue la aparición de Adeline Watkins, presentada en la serie como la prometida del asesino y cómplice de algunos de sus crímenes. Sin embargo, su figura genera controversia entre quienes intentan separar la ficción de la realidad.

Según registros de la época, Watkins aseguró haber mantenido una relación sentimental con Gein durante dos décadas, describiéndolo como “amable, bueno y dulce”. Sin embargo, más tarde desmintió esa versión, aclarando que solo habían compartido una breve amistad y que jamás visitó su casa. En los documentos oficiales del caso, su nombre nunca fue mencionado.