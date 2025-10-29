Presenta:

Receta de conejo al ajillo: el clásico español fácil, jugoso y lleno de sabor

Prepara esta receta paso a paso de conejo al ajillo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.

Candela Spann

Esta receta destaca por su equilibrio el conejo es una carne baja en grasa y rica en proteínas, mientras que el ajo aporta propiedades antioxidantes y cardiovasculares.

Esta receta tradicional española combina sabores intensos y aromas irresistibles. El conejo al ajillo es un plato clásico que resalta la cocina rústica y mediterránea, ideal para compartir en familia. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, lograrás una carne tierna y jugosa con un toque de ajo delicioso.

La receta de conejo al ajillo tiene raíces en la cocina campesina española, donde el ajo y el vino eran ingredientes básicos para conservar y realzar el sabor de las carnes.
Ingredientes para un conejo al ajillo perfecto

Rinde: 4 porciones

  • 1 conejo troceado.
  • 10 dientes de ajo.
  • 1 vaso de vino blanco seco.
  • 1/2 vaso de aceite de oliva virgen extra.
  • 1 rama de romero fresco.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta negra molida al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Limpia y seca bien los trozos de conejo. Sazona con sal y pimienta.
  2. En una sartén grande, calienta el aceite de oliva y sofríe los ajos pelados hasta que estén dorados.
  3. Retira los ajos y reserva. En el mismo aceite, dora los trozos de conejo por todos lados hasta que queden bien sellados.
  4. Añade los ajos nuevamente a la sartén junto con el romero.
  5. Incorpora el vino blanco y deja cocinar a fuego medio hasta que el alcohol se evapore y la carne esté tierna.
  6. Corrige la sal y deja reposar unos minutos antes de servir.

Aunque es popular en toda España, cada región le da su toque en Andalucía se añade vino fino, en Castilla se usa laurel y en Murcia se prefiere con pimentón.
De la cocina a la mesa

El conejo al ajillo es una receta que combina simplicidad y sabor en un solo plato. Perfecto para quienes disfrutan de la cocina española casera, ofrece una carne magra con un toque aromático inconfundible. Acompáñalo con papas fritas o una ensalada fresca para equilibrar su intensidad. Su resultado es un plato tradicional, reconfortante y lleno de carácter que conquista cualquier mesa familiar. ¡A disfrutar!

