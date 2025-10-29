Receta de conejo al ajillo: el clásico español fácil, jugoso y lleno de sabor

Esta receta tradicional española combina sabores intensos y aromas irresistibles. El conejo al ajillo es un plato clásico que resalta la cocina rústica y mediterránea, ideal para compartir en familia. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, lograrás una carne tierna y jugosa con un toque de ajo delicioso.

La receta de conejo al ajillo tiene raíces en la cocina campesina española, donde el ajo y el vino eran ingredientes básicos para conservar y realzar el sabor de las carnes.

Aunque esta receta es popular en toda España, cada región le da su toque. En Andalucía se añade vino fino, en Castilla se usa laurel y en Murcia se prefiere con pimentón.

De la cocina a la mesa

El conejo al ajillo es una receta que combina simplicidad y sabor en un solo plato. Perfecto para quienes disfrutan de la cocina española casera, ofrece una carne magra con un toque aromático inconfundible. Acompáñalo con papas fritas o una ensalada fresca para equilibrar su intensidad. Su resultado es un plato tradicional, reconfortante y lleno de carácter que conquista cualquier mesa familiar. ¡A disfrutar!