Receta de conejo al ajillo: el clásico español fácil, jugoso y lleno de sabor
Prepara esta receta paso a paso de conejo al ajillo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta tradicional española combina sabores intensos y aromas irresistibles. El conejo al ajillo es un plato clásico que resalta la cocina rústica y mediterránea, ideal para compartir en familia. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, lograrás una carne tierna y jugosa con un toque de ajo delicioso.
Ingredientes para un conejo al ajillo perfecto
Rinde: 4 porciones
- 1 conejo troceado.
- 10 dientes de ajo.
- 1 vaso de vino blanco seco.
- 1/2 vaso de aceite de oliva virgen extra.
- 1 rama de romero fresco.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra molida al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Limpia y seca bien los trozos de conejo. Sazona con sal y pimienta.
- En una sartén grande, calienta el aceite de oliva y sofríe los ajos pelados hasta que estén dorados.
- Retira los ajos y reserva. En el mismo aceite, dora los trozos de conejo por todos lados hasta que queden bien sellados.
- Añade los ajos nuevamente a la sartén junto con el romero.
- Incorpora el vino blanco y deja cocinar a fuego medio hasta que el alcohol se evapore y la carne esté tierna.
- Corrige la sal y deja reposar unos minutos antes de servir.
De la cocina a la mesa
El conejo al ajillo es una receta que combina simplicidad y sabor en un solo plato. Perfecto para quienes disfrutan de la cocina española casera, ofrece una carne magra con un toque aromático inconfundible. Acompáñalo con papas fritas o una ensalada fresca para equilibrar su intensidad. Su resultado es un plato tradicional, reconfortante y lleno de carácter que conquista cualquier mesa familiar. ¡A disfrutar!