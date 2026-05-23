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Torta fritas para este 25 de Mayo: la receta tradicional que no falla en tu cocina

Celebra el 25 de Mayo con la receta infalible de tortas fritas. Un clásico de la cocina argentina que nunca falla y es ideal para compartir.

Candela Spann

Para este 25 de Mayo una receta a puro sabor

Para este 25 de Mayo una receta a puro sabor

Imagen creada por IA - MDZ

Las tortas fritas son una de las preparaciones más tradicionales de la gastronomía argentina, ideales para acompañar unos mates en una tarde de lluvia o compartir en reuniones familiares. Esta receta se destaca por su sencillez, ya que requiere pocos ingredientes y permite obtener un resultado casero, dorado y delicioso en muy poco tiempo. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina criolla, las tortas fritas ocupan un lugar especial por su sabor inconfundible y su vínculo con las costumbres populares. Siguiendo el paso a paso, vas a poder preparar unas tortas fritas esponjosas y crocantes y utilizando ingredientes que seguramente ya tenés en casa.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Fritura
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina tradicional

Ingredientes

  • 500 g de harina común 500 g de harina común
  • 250 ml de agua tibia 250 ml de agua tibia
  • 50 g de grasa vacuna o manteca 50 g de grasa vacuna o manteca
  • 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de sal
  • Aceite o grasa para freír Aceite o grasa para freír
Pasos
  • Colocá la harina y la sal en un bol. Agregá la grasa vacuna derretida y el agua tibia, mezclando hasta formar una masa suave. Colocá la harina y la sal en un bol. Agregá la grasa vacuna derretida y el agua tibia, mezclando hasta formar una masa suave.
  • Amasá durante unos minutos hasta obtener una preparación lisa. Dejá descansar la masa durante 10 minutos. Amasá durante unos minutos hasta obtener una preparación lisa. Dejá descansar la masa durante 10 minutos.
  • Dividí la masa en porciones, formá bollitos y estiralos con las manos o un palo de amasar. Hacé un pequeño agujero en el centro de cada uno. Dividí la masa en porciones, formá bollitos y estiralos con las manos o un palo de amasar. Hacé un pequeño agujero en el centro de cada uno.
  • Calentá abundante aceite o grasa en una sartén y freí las tortas fritas hasta que estén doradas de ambos lados. Calentá abundante aceite o grasa en una sartén y freí las tortas fritas hasta que estén doradas de ambos lados.
  • Retiralas, escurrilas sobre papel absorbente y servilas tibias, solas o acompañadas con sal por encima. Retiralas, escurrilas sobre papel absorbente y servilas tibias, solas o acompañadas con sal por encima.

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