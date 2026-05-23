Torta fritas para este 25 de Mayo: la receta tradicional que no falla en tu cocina

Las tortas fritas son una de las preparaciones más tradicionales de la gastronomía argentina, ideales para acompañar unos mates en una tarde de lluvia o compartir en reuniones familiares. Esta receta se destaca por su sencillez, ya que requiere pocos ingredientes y permite obtener un resultado casero, dorado y delicioso en muy poco tiempo. ¡Manos a la obra!