Torta fritas para este 25 de Mayo: la receta tradicional que no falla en tu cocina
Celebra el 25 de Mayo con la receta infalible de tortas fritas. Un clásico de la cocina argentina que nunca falla y es ideal para compartir.
Las tortas fritas son una de las preparaciones más tradicionales de la gastronomía argentina, ideales para acompañar unos mates en una tarde de lluvia o compartir en reuniones familiares. Esta receta se destaca por su sencillez, ya que requiere pocos ingredientes y permite obtener un resultado casero, dorado y delicioso en muy poco tiempo. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina criolla, las tortas fritas ocupan un lugar especial por su sabor inconfundible y su vínculo con las costumbres populares. Siguiendo el paso a paso, vas a poder preparar unas tortas fritas esponjosas y crocantes y utilizando ingredientes que seguramente ya tenés en casa.
FICHA
Ingredientes
- 500 g de harina común
- 250 ml de agua tibia
- 50 g de grasa vacuna o manteca
- 1 cucharadita de sal
- Aceite o grasa para freír
- Colocá la harina y la sal en un bol. Agregá la grasa vacuna derretida y el agua tibia, mezclando hasta formar una masa suave.
- Amasá durante unos minutos hasta obtener una preparación lisa. Dejá descansar la masa durante 10 minutos.
- Dividí la masa en porciones, formá bollitos y estiralos con las manos o un palo de amasar. Hacé un pequeño agujero en el centro de cada uno.
- Calentá abundante aceite o grasa en una sartén y freí las tortas fritas hasta que estén doradas de ambos lados.
- Retiralas, escurrilas sobre papel absorbente y servilas tibias, solas o acompañadas con sal por encima.