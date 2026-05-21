Aprendé una de nuestras recetas favoritas: tortas fritas dulces, clásicas argentinas
Descubrí una de las recetas tradicionales de la Argentina: tortas fritas dulces, un clásico perfecto para acompañar tus meriendas.
La torta frita dulce es una de esas preparaciones tradicionales que evocan reuniones familiares, meriendas compartidas y el sabor de lo casero. Esta una de las recetas sencillas permiten disfrutar de una versión dulce y deliciosa de un clásico argentino, con una textura tierna por dentro y ligeramente crujiente por fuera. ¡Manos a la obra!
Es una preparación perfecta para acompañar unos mates o una taza de café, la torta frita dulce ocupa un lugar especial en la cocina popular por su facilidad de elaboración y sus ingredientes básicos. Con pocos pasos y un resultado irresistible, es una opción ideal para preparar en cualquier momento y disfrutar de un bocado lleno de tradición.
FICHA
Ingredientes
- 500 gr de harina común
- 250 ml de agua tibia
- 1 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de azúcar
- 50 g de grasa vacuna o manteca
- Aceite o grasa para freír
- En un bol, mezclar la harina, la sal, el azúcar y la grasa vacuna o manteca. Agregar el agua tibia de a poco y unir hasta obtener una masa suave.
- Amasar durante unos minutos hasta que quede lisa. Cubrir y dejar reposar 10 minutos. Dividir la masa en porciones y estirar cada una en forma de disco, realizando un pequeño corte o agujero en el centro.
- Calentar abundante aceite o grasa para freír en una sartén profunda. Freír las tortas fritas de ambos lados hasta que estén doradas y cocidas.
- Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Espolvorear con azúcar extra mientras aún estén calientes y servir.