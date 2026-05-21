Aprendé una de nuestras recetas favoritas: tortas fritas dulces, clásicas argentinas

La torta frita dulce es una de esas preparaciones tradicionales que evocan reuniones familiares, meriendas compartidas y el sabor de lo casero. Esta una de las recetas sencillas permiten disfrutar de una versión dulce y deliciosa de un clásico argentino, con una textura tierna por dentro y ligeramente crujiente por fuera. ¡Manos a la obra!