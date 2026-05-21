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Aprendé una de nuestras recetas favoritas: tortas fritas dulces, clásicas argentinas

Descubrí una de las recetas tradicionales de la Argentina: tortas fritas dulces, un clásico perfecto para acompañar tus meriendas.

Candela Spann

Tortas fritas dulces, la perdición. Una de las recetas más deliciosas.

Tortas fritas dulces, la perdición. Una de las recetas más deliciosas.

Imagen creada con IA - MDZ

La torta frita dulce es una de esas preparaciones tradicionales que evocan reuniones familiares, meriendas compartidas y el sabor de lo casero. Esta una de las recetas sencillas permiten disfrutar de una versión dulce y deliciosa de un clásico argentino, con una textura tierna por dentro y ligeramente crujiente por fuera. ¡Manos a la obra!

Es una preparación perfecta para acompañar unos mates o una taza de café, la torta frita dulce ocupa un lugar especial en la cocina popular por su facilidad de elaboración y sus ingredientes básicos. Con pocos pasos y un resultado irresistible, es una opción ideal para preparar en cualquier momento y disfrutar de un bocado lleno de tradición.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Fritura
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 500 gr de harina común 500 gr de harina común
  • 250 ml de agua tibia 250 ml de agua tibia
  • 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de azúcar 2 cucharadas de azúcar
  • 50 g de grasa vacuna o manteca 50 g de grasa vacuna o manteca
  • Aceite o grasa para freír Aceite o grasa para freír
Pasos
  • En un bol, mezclar la harina, la sal, el azúcar y la grasa vacuna o manteca. Agregar el agua tibia de a poco y unir hasta obtener una masa suave. En un bol, mezclar la harina, la sal, el azúcar y la grasa vacuna o manteca. Agregar el agua tibia de a poco y unir hasta obtener una masa suave.
  • Amasar durante unos minutos hasta que quede lisa. Cubrir y dejar reposar 10 minutos. Dividir la masa en porciones y estirar cada una en forma de disco, realizando un pequeño corte o agujero en el centro. Amasar durante unos minutos hasta que quede lisa. Cubrir y dejar reposar 10 minutos. Dividir la masa en porciones y estirar cada una en forma de disco, realizando un pequeño corte o agujero en el centro.
  • Calentar abundante aceite o grasa para freír en una sartén profunda. Freír las tortas fritas de ambos lados hasta que estén doradas y cocidas. Calentar abundante aceite o grasa para freír en una sartén profunda. Freír las tortas fritas de ambos lados hasta que estén doradas y cocidas.
  • Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Espolvorear con azúcar extra mientras aún estén calientes y servir. Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Espolvorear con azúcar extra mientras aún estén calientes y servir.

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