Receta de bizcochitos de grasa irresistibles: crocantes y bien argentinos

Esta receta de bizcochitos de grasa es un clásico infaltable en la cocina argentina. Con su textura crocante y su sabor inconfundible, son ideales para acompañar el mate . Fáciles de preparar y con pocos ingredientes, estos bizcochitos caseros son perfectos para disfrutar en cualquier momento.

1- En un bowl, mezclá la harina , la sal y el polvo de hornear .

2- Agregá la grasa y desmenuzá con las manos hasta formar un arenado.

3- Incorporá el agua tibia de a poco hasta formar una masa .

4- Amasá ligeramente hasta unir bien.

5- Estirá la masa y cortá los bizcochitos con molde o cuchillo.

6- Colocalos en una bandeja para horno.

7- Pinchá con tenedor para evitar que se inflen demasiado.

8- Llevá a horno medio hasta que estén dorados.

9- Dejá enfriar antes de servir.

Receta súper fácil de bizcochitos de grasa La receta de bizcochitos de grasa se transmite de generación en generación. El Gourmet

De la cocina a la mesa

Esta receta de bizcochitos de grasa es ideal para quienes aman lo simple y sabroso. Su textura crocante y su sabor salado los convierten en el compañero perfecto del mate. El secreto está en usar buena grasa y no amasar de más para mantener su textura característica. Además, podés saborizarlos con queso o semillas para variar. Son fáciles de conservar en frascos herméticos y siempre vienen bien para tener algo rico a mano. ¡Andá poniendo la pava!.