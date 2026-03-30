Receta de bizcochitos de grasa irresistibles: crocantes y bien argentinos
Probá esta receta de bizcochitos de grasa caseros, crocantes, sabrosos y perfectos para acompañar el mate en cualquier momento del día.
Esta receta de bizcochitos de grasa es un clásico infaltable en la cocina argentina. Con su textura crocante y su sabor inconfundible, son ideales para acompañar el mate. Fáciles de preparar y con pocos ingredientes, estos bizcochitos caseros son perfectos para disfrutar en cualquier momento.
Rinde: 25 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de harina.
- 150 gramos de grasa vacuna.
- 200 mililitros de agua tibia.
- 10 gramos de sal.
- 10 gramos de polvo de hornear.
Paso a paso para crear unos bizcochitos de grasa deliciosos
1- En un bowl, mezclá la harina, la sal y el polvo de hornear.
2- Agregá la grasa y desmenuzá con las manos hasta formar un arenado.
3- Incorporá el agua tibia de a poco hasta formar una masa.
4- Amasá ligeramente hasta unir bien.
5- Estirá la masa y cortá los bizcochitos con molde o cuchillo.
6- Colocalos en una bandeja para horno.
7- Pinchá con tenedor para evitar que se inflen demasiado.
8- Llevá a horno medio hasta que estén dorados.
9- Dejá enfriar antes de servir.
De la cocina a la mesa
Esta receta de bizcochitos de grasa es ideal para quienes aman lo simple y sabroso. Su textura crocante y su sabor salado los convierten en el compañero perfecto del mate. El secreto está en usar buena grasa y no amasar de más para mantener su textura característica. Además, podés saborizarlos con queso o semillas para variar. Son fáciles de conservar en frascos herméticos y siempre vienen bien para tener algo rico a mano. ¡Andá poniendo la pava!.