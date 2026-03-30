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Receta de bizcochitos de grasa irresistibles: crocantes y bien argentinos

Probá esta receta de bizcochitos de grasa caseros, crocantes, sabrosos y perfectos para acompañar el mate en cualquier momento del día.

Candela Spann

Hacé esta receta de bizcochitos de grasa y sorprendé a todos

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Bon Viveur

Esta receta de bizcochitos de grasa es un clásico infaltable en la cocina argentina. Con su textura crocante y su sabor inconfundible, son ideales para acompañar el mate. Fáciles de preparar y con pocos ingredientes, estos bizcochitos caseros son perfectos para disfrutar en cualquier momento.

Bizcochitos de grasa una merienda perfecta

Rinde: 25 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de harina.
  • 150 gramos de grasa vacuna.
  • 200 mililitros de agua tibia.
  • 10 gramos de sal.
  • 10 gramos de polvo de hornear.

Paso a paso para crear unos bizcochitos de grasa deliciosos

1- En un bowl, mezclá la harina, la sal y el polvo de hornear.

2- Agregá la grasa y desmenuzá con las manos hasta formar un arenado.

3- Incorporá el agua tibia de a poco hasta formar una masa.

4- Amasá ligeramente hasta unir bien.

5- Estirá la masa y cortá los bizcochitos con molde o cuchillo.

6- Colocalos en una bandeja para horno.

7- Pinchá con tenedor para evitar que se inflen demasiado.

8- Llevá a horno medio hasta que estén dorados.

9- Dejá enfriar antes de servir.

Receta súper fácil de bizcochitos de grasa
La receta de bizcochitos de grasa se transmite de generación en generación.

La receta de bizcochitos de grasa se transmite de generación en generación.

De la cocina a la mesa

Esta receta de bizcochitos de grasa es ideal para quienes aman lo simple y sabroso. Su textura crocante y su sabor salado los convierten en el compañero perfecto del mate. El secreto está en usar buena grasa y no amasar de más para mantener su textura característica. Además, podés saborizarlos con queso o semillas para variar. Son fáciles de conservar en frascos herméticos y siempre vienen bien para tener algo rico a mano. ¡Andá poniendo la pava!.

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