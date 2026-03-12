Chipá con cheddar: la receta más tentadora para el mate

Esta receta de chipá con cheddar es una versión moderna del clásico pan de queso del nordeste argentino. El chipá se caracteriza por su textura elástica y su intenso sabor a queso , y al sumar cheddar se obtiene un interior aún más cremoso. Es perfecto para desayunos, meriendas o para acompañar unos buenos mates .

El chipá es tan popular en el nordeste argentino que casi cada familia tiene su propia receta.

El chipá con cheddar es la versión moderna

1- Colocar la fécula de mandioca en un bol amplio y añadir la sal .

2- Agregar el queso semiduro rallado y el queso cheddar cortado en trocitos pequeños.

3- Incorporar la manteca a temperatura ambiente y mezclar bien con las manos.

4- Añadir los huevos y comenzar a integrar todos los ingredientes.

5- Agregar la leche poco a poco hasta formar una masa suave y moldeable.

6- Amasar ligeramente hasta que la masa quede homogénea.

7- Formar pequeñas bolitas con las manos, del tamaño de una nuez.

8- Colocar los chipás en una bandeja con papel de horno dejando espacio entre ellos.

9- Hornear en horno precalentado a 180 grados durante 15 a 20 minutos hasta que estén ligeramente dorados.

10- Servir los chipás con cheddar recién hechos para disfrutar su interior bien fundente.

Un sabor que enamora Al añadir cheddar, esta receta crea una versión más cremosa y moderna del chipá clásico. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El chipá es uno de los panes más queridos de la gastronomía del nordeste argentino y también muy popular en Paraguay y el sur de Brasil. Esta receta incorpora cheddar para darle un toque diferente y más cremoso, sin perder la esencia del chipá tradicional. Lo ideal es comerlos recién horneados, cuando el queso aún está fundido y la textura es más esponjosa. También pueden conservarse en un recipiente hermético durante uno o dos días y recalentarse unos minutos en el horno. Acompañados de mate, café o té, siempre resultan irresistibles. ¡Te encantarán!.