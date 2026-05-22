Está en Netflix y es ideal para el fin de semana largo: miniserie de suspenso española
Una miniserie española de Netflix mezcla suspenso y drama sobrenatural. Una joven pierde la memoria tras un accidente y busca descubrir su identidad.
Netflix es una de las plataformas de streaming más utilizadas en el mundo y cuenta con un catálogo amplio que incluye series de distintos países, géneros y estilos narrativos. Entre sus producciones españolas se encuentra una miniserie de suspenso y drama sobrenatural que combina misterio, memoria y elementos psicológicos.
Se trata de Alma y la trama se centra en una joven que despierta en un hospital después de sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren la mayoría de sus compañeros. El problema es que no recuerda nada de lo ocurrido ni de su pasado. A partir de ese momento, intenta reconstruir su identidad mientras lidia con visiones extrañas y recuerdos confusos.
Alma empieza a notar que su entorno no es del todo confiable y que incluso su propia casa guarda elementos que no reconoce como suyos. Con la ayuda de su entorno cercano, intenta descubrir qué pasó realmente el día del accidente y por qué perdió la memoria.
Es una miniserie española original de Netflix estrenada en 2022. Cuenta con una temporada de nueve episodios y cada capítulo tiene una duración aproximada de 44 minutos. El género combina drama, terror y suspenso, con una fuerte presencia de elementos sobrenaturales y psicológicos. Esta mezcla hace que la serie mantenga un tono inquietante, donde la realidad y las percepciones de la protagonista se confunden constantemente.
El reparto está encabezado por Mireia Oriol en el papel de Alma. La acompañan Álex Villazán como Tomás “Tom” Asiego y Pol Monen como Bruno. También participan Claudia Roset, Javier Morgade, Milena Smit, Nil Cardoner y Elena Irureta, entre otros actores del elenco.
Su combinación de drama emocional y elementos sobrenaturales la convierte en una opción llamativa para quienes disfrutan de relatos intensos y enigmáticos. Una excelente opción en Netflix para disfrutar en este fin de semana largo.