Está en Netflix y es ideal para el fin de semana largo: miniserie de suspenso española

Una miniserie española de Netflix mezcla suspenso y drama sobrenatural. Una joven pierde la memoria tras un accidente y busca descubrir su identidad.

Netflix es una de las plataformas de streaming más utilizadas en el mundo y cuenta con un catálogo amplio que incluye series de distintos países, géneros y estilos narrativos. Entre sus producciones españolas se encuentra una miniserie de suspenso y drama sobrenatural que combina misterio, memoria y elementos psicológicos.

Se trata de Alma y la trama se centra en una joven que despierta en un hospital después de sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren la mayoría de sus compañeros. El problema es que no recuerda nada de lo ocurrido ni de su pasado. A partir de ese momento, intenta reconstruir su identidad mientras lidia con visiones extrañas y recuerdos confusos.

Alma empieza a notar que su entorno no es del todo confiable y que incluso su propia casa guarda elementos que no reconoce como suyos. Con la ayuda de su entorno cercano, intenta descubrir qué pasó realmente el día del accidente y por qué perdió la memoria.

netflix NETFLIX. Alma

Es una miniserie española original de Netflix estrenada en 2022. Cuenta con una temporada de nueve episodios y cada capítulo tiene una duración aproximada de 44 minutos. El género combina drama, terror y suspenso, con una fuerte presencia de elementos sobrenaturales y psicológicos. Esta mezcla hace que la serie mantenga un tono inquietante, donde la realidad y las percepciones de la protagonista se confunden constantemente.