Prepará las tortas fritas más ricas con esta receta para el 25 de Mayo

La torta frita es el dulce criollo por excelencia que acompaña el mate en cualquier celebración patria. La receta tiene un origen humilde, puesto que nació de la necesidad de hacer algo dulce sin horno, usando grasa caliente y una masa básica hecha de harina y grasa.

La versión clásica es redonda y lleva un agujero en el centro, que permite que se cocine de forma uniforme y se inflé ligeramente. El truco final está en que la masa no sea ni muy blanda ni muy dura, ya que debe despegarse de la mesada sin romperse. Ahora sí, ¡manos a la obra!