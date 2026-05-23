Prepará las tortas fritas más ricas con esta receta para el 25 de Mayo
Descubrí la receta clásica de tortas fritas, el acompañamiento perfecto para celebrar el 25 de Mayo con un delicioso sabor criollo.
La torta frita es el dulce criollo por excelencia que acompaña el mate en cualquier celebración patria. La receta tiene un origen humilde, puesto que nació de la necesidad de hacer algo dulce sin horno, usando grasa caliente y una masa básica hecha de harina y grasa.
La versión clásica es redonda y lleva un agujero en el centro, que permite que se cocine de forma uniforme y se inflé ligeramente. El truco final está en que la masa no sea ni muy blanda ni muy dura, ya que debe despegarse de la mesada sin romperse. Ahora sí, ¡manos a la obra!
Ingredientes
- 2 tazas de harina 0000
- 2 cucharadas de manteca o grasa de pella, derretida
- 1/2 taza de agua tibia
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de sal
- 1 cucharada de azúcar
- Grasa o aceite para freír
Para espolvorear
- 1/2 taza de azúcar
- 1 cucharada de canela en polvo
Paso a paso de la receta
- En un bowl, mezclá la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar. Agregá la manteca derretida y el agua tibia. Amasá 5 minutos hasta obtener una masa lisa, suave y que no se pegue en las manos. Si está muy húmeda, agregá un poco más de harina.
- Cubrí con un paño limpio y dejá reposar 15 minutos. Esto relaja el gluten y facilita el estirado.
- Sobre mesada enharinada, estirá la masa hasta 5 mm de espesor. Cortá círculos de 10 cm con un vaso o cortante. Hacé un agujero pequeño en el centro de cada uno con el dedo o una boquilla.
- En una olla o sartén profunda, calentá abundante grasa o aceite a 180°C. Tiene que ser suficiente para que las tortas floten.
- Cociná 2-3 tortas por tanda. Freí 1-2 minutos por lado hasta que inflen y estén doradas. Escurrí sobre papel absorbente.
- Mezclá el azúcar con la canela en un plato hondo. Pasá las tortas calientes por la mezcla, presionando ligeramente para que adhiera.
- Presentá en bandeja, calientes o tibias. ¡Y listo!