Receta de arroz del señoret: un sabor mediterráneo irresistible

Esta receta de arroz del señoret es una preparación tradicional valenciana que destaca por su practicidad y sabor refinado. En esta receta , todos los mariscos se sirven pelados, facilitando su consumo sin perder autenticidad. Este plato combina aromas mediterráneos, textura perfecta y un resultado elegante, delicioso y reconfortante para compartir.

Una curiosidad de esta receta es que todos los ingredientes se sirven ya limpios y pelados, lo que la diferencia de otros arroces valencianos tradicionales.

1- Calienta el aceite en una paellera y sofríe el ajo y el pimiento picados.

2- Añade el tomate rallado y cocina hasta lograr un sofrito concentrado.

3- Incorpora el pimentón y mezcla rápidamente.

4- Agrega el arroz y remueve para que se impregne del sofrito.

5- Vierte el caldo caliente y distribuye de forma uniforme.

6- Añade el pescado y los calamares.

7- Incorpora las gambas y los mejillones.

8- Agrega el azafrán y ajusta la sal.

9- Cocina a fuego medio hasta que el arroz esté en su punto.

10- Retira del fuego, deja reposar unos minutos y decora con perejil.

Esta receta de arroz del señoret recibe su nombre porque permite comer sin ensuciarse las manos, ideal para quienes prefieren comodidad al disfrutar mariscos. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El arroz del señoret es una muestra clara de cómo la cocina valenciana prioriza comodidad y excelencia en cada receta. Su principal ventaja es permitir degustar el marisco sin esfuerzo, manteniendo todo el protagonismo en el sabor. Esta receta resulta perfecta para quienes buscan un plato vistoso y equilibrado. Además, su preparación puede adaptarse con distintos tipos de pescado y mariscos, conservando siempre su esencia tradicional. Servir este arroz caliente, acompañado de una bebida fresca, garantiza una experiencia culinaria memorable, ideal para celebraciones y momentos especiales junto a seres queridos que realzan su carácter mediterráneo auténtico. ¡A disfrutar!