Receta de arroz del señoret: un sabor mediterráneo irresistible
Prepara esta receta paso a paso de arroz del señoret, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de arroz del señoret es una preparación tradicional valenciana que destaca por su practicidad y sabor refinado. En esta receta, todos los mariscos se sirven pelados, facilitando su consumo sin perder autenticidad. Este plato combina aromas mediterráneos, textura perfecta y un resultado elegante, delicioso y reconfortante para compartir.
Te Podría Interesar
Ingredientes para un arroz del señoret perfecto
Rinde: 4 porciones.
- 400 g de arroz bomba.
- 1 litro de caldo de pescado.
- 200 g de gambas peladas.
- 200 g de calamares limpios.
- 150 g de mejillones sin concha.
- 150 g de pescado blanco en trozos.
- 1 tomate maduro rallado.
- 1/2 pimiento rojo.
- 2 dientes de ajo.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- Hebras de azafrán.
- 4 cucharadas de aceite de oliva.
- Sal al gusto.
- Perejil fresco (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta el aceite en una paellera y sofríe el ajo y el pimiento picados.
2- Añade el tomate rallado y cocina hasta lograr un sofrito concentrado.
3- Incorpora el pimentón y mezcla rápidamente.
4- Agrega el arroz y remueve para que se impregne del sofrito.
5- Vierte el caldo caliente y distribuye de forma uniforme.
6- Añade el pescado y los calamares.
7- Incorpora las gambas y los mejillones.
8- Agrega el azafrán y ajusta la sal.
9- Cocina a fuego medio hasta que el arroz esté en su punto.
10- Retira del fuego, deja reposar unos minutos y decora con perejil.
De la cocina a la mesa
El arroz del señoret es una muestra clara de cómo la cocina valenciana prioriza comodidad y excelencia en cada receta. Su principal ventaja es permitir degustar el marisco sin esfuerzo, manteniendo todo el protagonismo en el sabor. Esta receta resulta perfecta para quienes buscan un plato vistoso y equilibrado. Además, su preparación puede adaptarse con distintos tipos de pescado y mariscos, conservando siempre su esencia tradicional. Servir este arroz caliente, acompañado de una bebida fresca, garantiza una experiencia culinaria memorable, ideal para celebraciones y momentos especiales junto a seres queridos que realzan su carácter mediterráneo auténtico. ¡A disfrutar!