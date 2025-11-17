Receta de fritura malagueña: el plato andaluz más crujiente, fresco y lleno de sabor

Esta receta de fritura malagueña representa uno de los platos más emblemáticos de la costa andaluza. Su esencia está en la frescura del pescado y en una fritura ligera que realza los sabores del mar. Esta receta combina distintas especies pequeñas, creando un plato crujiente, sabroso y perfecto para compartir junto al Mediterráneo.

La receta de fritura malagueña se preparaba antiguamente en los muelles, usando el pescado recién capturado para obtener el máximo sabor.

1- Limpia los boquerones , calamares y rosada ; enjuágalos y sécalos muy bien con papel absorbente.

2- Sala ligeramente todo el pescado.

3- Coloca la harina en una bandeja amplia y enharina cada pieza, retirando el exceso.

4- Calienta abundante aceite de oliva en una sartén grande o freidora, a temperatura media-alta.

5- Fríe el pescado por tandas para evitar que baje la temperatura del aceite.

6- Retira cuando esté dorado y crujiente, colocándolo sobre papel absorbente.

7- Sirve inmediatamente con limón y, si deseas, una ensalada fresca o alioli suave.

No existe una única versión; la receta puede incluir boquerones, calamares, rosada, jurelitos o sardinas, adaptándose a la pesca del día.

De la cocina a la mesa

La fritura malagueña es una receta que refleja la identidad gastronómica del litoral andaluz, donde la frescura del pescado es la clave del sabor. Esta preparación destaca por su textura crujiente y su sencillez, demostrando que con buenos ingredientes se logra un plato excepcional. Además, es una receta perfecta para reuniones informales, comidas familiares o días de verano junto al mar. Su versatilidad permite combinar distintos pescados según la temporada, manteniendo siempre su esencia tradicional. Acompañada de limón, pan fresco o una copa de vino blanco frío, esta fritura se convierte en una experiencia auténtica y deliciosa de la cocina española. ¡A disfrutar!