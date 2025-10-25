Receta de boquerones en vinagre: un aperitivo español fresco y delicioso
Prepara esta receta paso a paso de boquerones en vinagre, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta de boquerones en vinagre es una joya de la gastronomía española. Fresca, sencilla y con un toque ácido irresistible, resulta perfecta como tapa o entrante. A través de esta receta aprenderás a preparar paso a paso unos boquerones blancos, suaves y llenos de sabor mediterráneo.
Ingredientes para unos boquerones en vinagre perfectos
Rinde: 4 porciones
- 500 g de boquerones frescos.
- 250 ml de vinagre blanco.
- 150 ml de agua fría.
- 2 dientes de ajo.
- Perejil fresco picado.
- Aceite de oliva virgen extra.
- Sal al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Limpia los boquerones, retirando cabeza, vísceras y espinas. Lávalos bien bajo agua fría.
- Colócalos en un recipiente cubiertos con agua y hielo por 30 minutos para blanquearlos.
- Escurre y cúbrelos con la mezcla de vinagre y agua. Déjalos marinar en refrigeración por 4 horas.
- Escurre el vinagre y añade los ajos picados, perejil y un generoso chorro de aceite de oliva.
- Refrigera al menos 1 hora antes de servir para que tomen mejor sabor.
De la cocina a la mesa
Los boquerones en vinagre son una receta clásica que resalta la frescura del pescado y el equilibrio perfecto entre acidez y suavidad. Prepararlos en casa es muy sencillo y permite disfrutar un auténtico aperitivo español lleno de tradición. Además, son una opción ligera, saludable y refrescante, ideal para compartir en reuniones familiares o con amigos, especialmente en días calurosos. Su sabor y textura convierten esta receta en un imprescindible de la cocina mediterránea. ¡A disfrutar!