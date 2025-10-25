Presenta:

Receta de boquerones en vinagre: un aperitivo español fresco y delicioso

Prepara esta receta paso a paso de boquerones en vinagre, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.

Candela Spann

La receta de boquerones en vinagre es típica de la cocina española, especialmente de Andalucía, y refleja la tradición de conservar pescado fresco con vinagre.

Shutterstock

Esta receta de boquerones en vinagre es una joya de la gastronomía española. Fresca, sencilla y con un toque ácido irresistible, resulta perfecta como tapa o entrante. A través de esta receta aprenderás a preparar paso a paso unos boquerones blancos, suaves y llenos de sabor mediterráneo.

Esta receta es baja en grasas y rica en omega-3, convirtiéndola en un aperitivo nutritivo y ligero.

Ingredientes para unos boquerones en vinagre perfectos

Rinde: 4 porciones

  • 500 g de boquerones frescos.
  • 250 ml de vinagre blanco.
  • 150 ml de agua fría.
  • 2 dientes de ajo.
  • Perejil fresco picado.
  • Aceite de oliva virgen extra.
  • Sal al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Limpia los boquerones, retirando cabeza, vísceras y espinas. Lávalos bien bajo agua fría.
  2. Colócalos en un recipiente cubiertos con agua y hielo por 30 minutos para blanquearlos.
  3. Escurre y cúbrelos con la mezcla de vinagre y agua. Déjalos marinar en refrigeración por 4 horas.
  4. Escurre el vinagre y añade los ajos picados, perejil y un generoso chorro de aceite de oliva.
  5. Refrigera al menos 1 hora antes de servir para que tomen mejor sabor.

La receta de boquerones en vinagre se transmite de generación en generación y suele prepararse en casa para compartir en tapas o celebraciones familiares.

De la cocina a la mesa

Los boquerones en vinagre son una receta clásica que resalta la frescura del pescado y el equilibrio perfecto entre acidez y suavidad. Prepararlos en casa es muy sencillo y permite disfrutar un auténtico aperitivo español lleno de tradición. Además, son una opción ligera, saludable y refrescante, ideal para compartir en reuniones familiares o con amigos, especialmente en días calurosos. Su sabor y textura convierten esta receta en un imprescindible de la cocina mediterránea. ¡A disfrutar!

