Receta fácil de tarta de puerro que siempre sale bien
Deliciosa receta de tarta de puerro cremosa, suave y muy sabrosa. Ideal para una comida casera, una cena liviana o para acompañar con una rica ensalada.
Si te gustan las tartas saladas, esta receta de tarta de puerro es una opción deliciosa. El sabor suave del puerro combinado con huevo y queso crea un relleno cremoso y muy aromático. Es perfecta para una comida casera, un almuerzo o una cena sencilla.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
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1 masa para tarta (250 gramos).
3 puerros grandes (aproximadamente 450 gramos).
3 huevos (180 gramos).
150 gramos de crema de leche.
120 gramos de queso rallado.
20 gramos de manteca.
3 gramos de sal.
2 gramos de pimienta negra.
Paso a paso para crear una tarta de puerro deliciosa
1- Lavá bien los puerros y cortalos en rodajas finas.
2- Colocá la manteca en una sartén y derretí a fuego medio.
3- Agregá los puerros y cociná durante 10 minutos hasta que estén suaves.
4- Retirá del fuego y dejá entibiar.
5- En un bol, batí los huevos con la crema de leche.
6- Sumá el queso rallado, la sal y la pimienta.
7- Agregá los puerros cocidos y mezclá bien.
8- Colocá la masa para tarta en un molde.
9- Volcá el relleno sobre la masa.
10- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos.
11- Retirá, dejá reposar unos minutos y serví la tarta de puerro.
De la cocina a la mesa
Esta receta de tarta de puerro es ideal para quienes disfrutan de las tartas caseras con sabores suaves y delicados. El puerro aporta un aroma especial y una textura muy agradable que combina perfectamente con el queso y la crema. Podés acompañarla con una ensalada fresca o servirla como parte de una picada salada. Es muy práctica porque se puede comer caliente o fría. Si te sobra, podés guardarla en la heladera en un recipiente cerrado durante dos días y recalentarla antes de servir. ¡Deliciosa!.