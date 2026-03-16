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Receta fácil de tarta de puerro que siempre sale bien

Deliciosa receta de tarta de puerro cremosa, suave y muy sabrosa. Ideal para una comida casera, una cena liviana o para acompañar con una rica ensalada.

Candela Spann

Receta de Tarta de puerro casera que perfuma toda la cocina.

Receta de Tarta de puerro casera que perfuma toda la cocina.

Si te gustan las tartas saladas, esta receta de tarta de puerro es una opción deliciosa. El sabor suave del puerro combinado con huevo y queso crea un relleno cremoso y muy aromático. Es perfecta para una comida casera, un almuerzo o una cena sencilla.

Tarta de puerro cremosa receta casera fácil y deliciosa
La receta de tarta de puerro es similar a algunas preparaciones de la cocina francesa.

La receta de tarta de puerro es similar a algunas preparaciones de la cocina francesa.

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 1 masa para tarta (250 gramos).

  • 3 puerros grandes (aproximadamente 450 gramos).

  • 3 huevos (180 gramos).

  • 150 gramos de crema de leche.

  • 120 gramos de queso rallado.

  • 20 gramos de manteca.

  • 3 gramos de sal.

  • 2 gramos de pimienta negra.

Paso a paso para crear una tarta de puerro deliciosa

1- Lavá bien los puerros y cortalos en rodajas finas.

2- Colocá la manteca en una sartén y derretí a fuego medio.

3- Agregá los puerros y cociná durante 10 minutos hasta que estén suaves.

4- Retirá del fuego y dejá entibiar.

5- En un bol, batí los huevos con la crema de leche.

6- Sumá el queso rallado, la sal y la pimienta.

7- Agregá los puerros cocidos y mezclá bien.

8- Colocá la masa para tarta en un molde.

9- Volcá el relleno sobre la masa.

10- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos.

11- Retirá, dejá reposar unos minutos y serví la tarta de puerro.

Tarta de puerro casera ideal para cualquier comida
Con el tiempo, la receta de tarta de puerro se convirti&oacute; en una de las tartas saladas m&aacute;s elegidas.

Con el tiempo, la receta de tarta de puerro se convirtió en una de las tartas saladas más elegidas.

De la cocina a la mesa

Esta receta de tarta de puerro es ideal para quienes disfrutan de las tartas caseras con sabores suaves y delicados. El puerro aporta un aroma especial y una textura muy agradable que combina perfectamente con el queso y la crema. Podés acompañarla con una ensalada fresca o servirla como parte de una picada salada. Es muy práctica porque se puede comer caliente o fría. Si te sobra, podés guardarla en la heladera en un recipiente cerrado durante dos días y recalentarla antes de servir. ¡Deliciosa!.

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