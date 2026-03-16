Receta auténtica argentina de chorizo con salsa pomarola ¡una delicia económica!
Receta de chorizo a la pomarola, un plato casero argentino con chorizos cocidos en salsa de tomate, ideal para acompañar con puré, arroz o pan.
Esta receta de chorizo con salsa pomarola es un clásico de la cocina casera argentina. Los chorizos se cocinan lentamente en una salsa hecha con tomate, cebolla y ajo, logrando un plato sabroso y rendidor. Es una opción es perfecta para acompañar con puré, arroz o simplemente con buen pan. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
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Chorizos frescos — 600 gramos
Tomate triturado — 500 gramos
Cebolla — 200 gramos
Ajo — 10 gramos
Morrón rojo — 120 gramos
Aceite — 30 gramos
Sal — 6 gramos
Pimienta — 3 gramos
Orégano — 3 gramos
Azúcar — 5 gramos
Agua — 100 gramos
Paso a paso para crear chorizo con salsa pomarola delicioso
1- Pinchar los chorizos con un tenedor y dorarlos en una sartén amplia para que suelten parte de su grasa.
2- Retirar los chorizos y reservar.
3- En la misma sartén calentar un poco de aceite y saltear la cebolla picada junto con el morrón durante unos minutos.
4- Agregar el ajo picado y cocinar brevemente para perfumar la preparación.
5- Incorporar el tomate triturado y mezclar bien.
6- Condimentar con sal, pimienta, orégano y una pizca de azúcar para equilibrar la acidez del tomate.
7- Añadir un poco de agua y mezclar.
8- Volver a colocar los chorizos en la salsa y cocinar a fuego medio durante 20 minutos.
9- Revolver de vez en cuando para que los chorizos se impregnen bien con la pomarola.
10- Servir caliente con pan, arroz o puré de papas.
De la cocina a la mesa
El chorizo con salsa pomarola es una de esas preparaciones tradicionales que nunca fallan. Esta receta combina la intensidad de los chorizos con una salsa de tomate casera llena de sabor. Es un plato muy rendidor y fácil de preparar, ideal para una comida familiar o para compartir con amigos. Además, la pomarola permite acompañar el plato con distintas guarniciones como puré, arroz o incluso pastas. El secreto está en dejar que los chorizos se cocinen lentamente dentro de la salsa para que absorban todo su sabor. Así se logra una comida simple, contundente y bien casera. ¡A disfrutar!