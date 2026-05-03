Manzanas con caramelo: receta del postre crocante ideal para disfrutar en casa

Esta receta de manzanas con caramelo es ideal para quienes buscan un postre simple, dulce y con una textura irresistible. El caramelo aporta brillo y sabor, mientras que la fruta mantiene su suavidad. Es una preparación fácil, perfecta para disfrutar como snack o postre casero.

Ingredientes (rinde 4 porciones)

Manzanas — 4 unidades

Azúcar — 200 gramos

Agua — 100 mililitros

Jugo de limón — 20 mililitros

Una receta de manzanas con caramelo que les gusta a grandes y chicos Una receta de manzana con caramelo que les gusta a grandes y chicos Shutterstock

Paso a paso para crear manzanas con caramelo deliciosas

1- Lavar y secar bien las manzanas.

2- Colocar el azúcar y el agua en una olla y cocinar hasta formar un caramelo.

3- Agregar el jugo de limón para estabilizar el caramelo.

4- Sumergir las manzanas en el caramelo caliente.

5- Retirar y dejar enfriar hasta que el caramelo endurezca.

De la cocina a la mesa

Las manzanas con caramelo son un clásico dulce que combina simpleza y sabor. Esta receta logra una capa crocante de caramelo que contrasta con la suavidad de la fruta. Son ideales como postre, para eventos o simplemente como un snack diferente. Además, se pueden aromatizar con canela o vainilla para darles un toque especial. Su preparación es rápida y con pocos ingredientes, lo que las hace muy prácticas. Estas manzanas caseras son vistosas, deliciosas y perfectas para disfrutar en cualquier ocasión. ¡A disfrutar!.