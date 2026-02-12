¡Dulce tentación dorada! receta de tarta de manzanas invertida para el verano

El verano es ideal para lucirse con postres caseros simples y vistosos. Esta receta de tarta de manzanas invertida combina manzanas caramelizadas , masa suave y un aroma irresistible que invade toda la cocina. Perfecta para compartir en familia, en una merienda o como broche dulce después de una comida liviana y bien fresca.

En Argentina, la receta de tarta de manzana invertida se volvió popular en meriendas familiares por su simpleza y sabor casero.

1. Pelá las manzanas , cortalas en gajos y rocialas con jugo de limón para que no se oxiden.

2. En una sartén o el mismo molde, colocá 150 g de azúcar y llevá a fuego medio hasta formar un caramelo dorado.

3. Agregá la manteca y mezclá con cuidado. Distribuí las manzanas sobre el caramelo cubriendo la base.

4. En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y espumosa.

5. Sumá la vainilla y la leche. Mezclá bien.

6. Incorporá la harina leudante tamizada con movimientos envolventes hasta integrar.

7. Volcá la mezcla sobre las manzanas caramelizadas y emparejá con espátula.

8. Horneá a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que esté dorada y firme.

9. Retirá del horno, dejá entibiar 10 minutos y desmoldá en caliente para que el caramelo no se pegue.

Sofisticada y con pasos simples La receta de tarta de manzana invertida es ideal para freezar en porciones y tener siempre un postre casero listo para cualquier ocasión.

De la cocina a tu mesa

La tarta invertida nació en Francia por accidente cuando unas hermanas olvidaron colocar la masa debajo de las manzanas. Para conservarla, guardá la tarta tapada en heladera hasta 3 días. También podés freezar porciones envueltas y tener siempre algo dulce listo para el verano. ¡Disfrutala!.