¡Dulce tentación dorada! receta de tarta de manzanas invertida para el verano
Nada más rico en verano que una receta de tarta de manzanas invertida tibia, caramelizada y perfumada, perfecta para acompañar con helado o crema.
El verano es ideal para lucirse con postres caseros simples y vistosos. Esta receta de tarta de manzanas invertida combina manzanas caramelizadas, masa suave y un aroma irresistible que invade toda la cocina. Perfecta para compartir en familia, en una merienda o como broche dulce después de una comida liviana y bien fresca.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 3 manzanas rojas.
- 150 g de azúcar.
- 80 g de manteca.
- 2 huevos.
- 120 g de azúcar extra.
- 150 g de harina leudante.
- 80 ml de leche.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Jugo de medio limón.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Pelá las manzanas, cortalas en gajos y rocialas con jugo de limón para que no se oxiden.
2. En una sartén o el mismo molde, colocá 150 g de azúcar y llevá a fuego medio hasta formar un caramelo dorado.
3. Agregá la manteca y mezclá con cuidado. Distribuí las manzanas sobre el caramelo cubriendo la base.
4. En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y espumosa.
5. Sumá la vainilla y la leche. Mezclá bien.
6. Incorporá la harina leudante tamizada con movimientos envolventes hasta integrar.
7. Volcá la mezcla sobre las manzanas caramelizadas y emparejá con espátula.
8. Horneá a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que esté dorada y firme.
9. Retirá del horno, dejá entibiar 10 minutos y desmoldá en caliente para que el caramelo no se pegue.
De la cocina a tu mesa
La tarta invertida nació en Francia por accidente cuando unas hermanas olvidaron colocar la masa debajo de las manzanas. Para conservarla, guardá la tarta tapada en heladera hasta 3 días. También podés freezar porciones envueltas y tener siempre algo dulce listo para el verano. ¡Disfrutala!.