Receta clásica: cómo hacer una torta de manzana irresistible
Receta de torta de manzana, un clásico casero, húmedo y fácil ideal para acompañar con unos mates calentitos
Esta receta de torta de manzana es ideal para quienes buscan un clásico casero, húmedo y lleno de aroma. Las manzanas aportan dulzura y una textura suave que la hace irresistible. Es una preparación fácil, perfecta para meriendas o desayunos en casa. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Harina leudante — 250 gramos
- Azúcar — 180 gramos
- Huevo — 3 unidades (180 gramos)
- Leche — 120 mililitros
- Aceite — 100 mililitros
- Manzana — 3 unidades
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Canela — 3 gramos
Paso a paso para crear una torta de manzana deliciosa
1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina leudante y la canela.
4- Pelar y cortar las manzanas en láminas o cubos.
5- Agregar parte de las manzanas a la mezcla.
6- Volcar en un molde y distribuir el resto por encima.
7- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que la torta esté dorada.
De la cocina a la mesa
La torta de manzana es uno de los clásicos más queridos de la repostería casera. Esta receta logra una textura húmeda y un sabor equilibrado gracias a la combinación de fruta y masa. Es ideal para acompañar el mate, el café o el té en cualquier momento del día. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Se puede servir sola o con un toque de azúcar impalpable o crema. Esta torta casera es práctica, deliciosa y perfecta para compartir en familia. ¡A disfrutar!.