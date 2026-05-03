Receta clásica: cómo hacer una torta de manzana irresistible

Esta receta de torta de manzana es ideal para quienes buscan un clásico casero, húmedo y lleno de aroma. Las manzanas aportan dulzura y una textura suave que la hace irresistible. Es una preparación fácil, perfecta para meriendas o desayunos en casa. ¡Manos a la obra!.

Una receta de torta de manzana muy fácil

Una receta de torta de manzana muy fácil

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y la canela.

4- Pelar y cortar las manzanas en láminas o cubos.

5- Agregar parte de las manzanas a la mezcla.

6- Volcar en un molde y distribuir el resto por encima.

7- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que la torta esté dorada.

Disfrutá en familia esta receta Disfrutá en familia esta receta de tota de manzana Shutterstock

De la cocina a la mesa

La torta de manzana es uno de los clásicos más queridos de la repostería casera. Esta receta logra una textura húmeda y un sabor equilibrado gracias a la combinación de fruta y masa. Es ideal para acompañar el mate, el café o el té en cualquier momento del día. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Se puede servir sola o con un toque de azúcar impalpable o crema. Esta torta casera es práctica, deliciosa y perfecta para compartir en familia. ¡A disfrutar!.