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Receta clásica: cómo hacer una torta de manzana irresistible

Receta de torta de manzana, un clásico casero, húmedo y fácil ideal para acompañar con unos mates calentitos

Candela Spann

Esta receta de torta de manzana se llevará todos los aplausos

Esta receta de torta de manzana se llevará todos los aplausos

Shutterstock

Esta receta de torta de manzana es ideal para quienes buscan un clásico casero, húmedo y lleno de aroma. Las manzanas aportan dulzura y una textura suave que la hace irresistible. Es una preparación fácil, perfecta para meriendas o desayunos en casa. ¡Manos a la obra!.

Una receta de torta de manzana muy fácil
Una receta de torta de manzana muy f&aacute;cil

Una receta de torta de manzana muy fácil

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Harina leudante — 250 gramos
  • Azúcar — 180 gramos
  • Huevo — 3 unidades (180 gramos)
  • Leche — 120 mililitros
  • Aceite — 100 mililitros
  • Manzana — 3 unidades
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Canela — 3 gramos

Paso a paso para crear una torta de manzana deliciosa

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y la canela.

4- Pelar y cortar las manzanas en láminas o cubos.

5- Agregar parte de las manzanas a la mezcla.

6- Volcar en un molde y distribuir el resto por encima.

7- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que la torta esté dorada.

Disfrutá en familia esta receta
Disfrut&aacute; en familia esta receta de tota de manzana

Disfrutá en familia esta receta de tota de manzana

De la cocina a la mesa

La torta de manzana es uno de los clásicos más queridos de la repostería casera. Esta receta logra una textura húmeda y un sabor equilibrado gracias a la combinación de fruta y masa. Es ideal para acompañar el mate, el café o el en cualquier momento del día. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Se puede servir sola o con un toque de azúcar impalpable o crema. Esta torta casera es práctica, deliciosa y perfecta para compartir en familia. ¡A disfrutar!.

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