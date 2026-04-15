Día del Plátano: una receta sencilla para celebrar una fruta universal

Presente en desayunos, postres y meriendas de distintas culturas, el plátano es mucho más que un alimento cotidiano: es energía, memoria y cocina popular.

Un exquisito pan o budín de plátanos ¡una delicia!
Cada Día Internacional del Plátano es una invitación a mirar con otros ojos a una de las frutas más consumidas del planeta.

Para celebrarlo, nada mejor que una receta que lo tenga como protagonista absoluto, sin artificios, respetando su sabor natural y su versatilidad. Una preparación simple, accesible y profundamente reconfortante.

Receta del mejor pan de plátano.

Pan de plátano casero: clásico, húmedo y lleno de aroma

Este pan de plátano resume lo que la fruta representa en la cocina hogareña: aprovechamiento, calidez y sabor. Ideal para acompañar el mate, el café o como postre liviano.

Ingredientes

  • 3 plátanos maduros
  • 2 huevos
  • 80 ml de aceite neutro o 100 g de manteca derretida
  • 150 g de azúcar (blanca o mascabo)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 220 g de harina común
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: nueces, chips de chocolate o canela

Paso a paso

Preparar la base

  • En un bowl, pisar los plátanos hasta obtener un puré. Cuanto más maduros estén, más profundo será el sabor.
  • Incorporar los líquidos
  • Agregar los huevos, el aceite o manteca, el azúcar y la vainilla. Mezclar hasta integrar bien.
  • Sumar los secos
  • Tamizar la harina junto con el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal. Integrar suavemente para no sobremezclar.
  • Personalizar
  • Si se desea, añadir nueces, chocolate o especias. El plátano admite variaciones sin perder identidad.

Hornear

  • Volcar la preparación en un molde enmantecado y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 45 a 50 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

