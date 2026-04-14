Hacé esta receta de pan keto de almendras y sorprendé a todos
Receta de pan de almendras casero, fácil y esponjoso. Ideal para desayunos saludables o meriendas, con pocos ingredientes y mucho sabor natural.
Esta receta de pan de almendras es perfecta para quienes buscan una opción casera, nutritiva y sin harinas refinadas. Ideal para desayunos o meriendas, este pan tiene una textura húmeda y un sabor suave que combina con dulce o salado. Prepararlo es fácil y el resultado es realmente delicioso y saludable.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- Harina de almendras: 250 gramos,
- Huevos: 3 unidades (180 gramos aprox.).
- Aceite de coco: 50 gramos.
- Leche: 80 mililitros.
- Polvo de hornear: 10 gramos.
- Sal: 3 gramos.
- Miel o edulcorante: 30 gramos.
Paso a paso para crear un pan de almendras delicioso
1- Precalentar el horno a 180 °C.
2- En un bowl, batir los huevos junto con la miel hasta integrar bien.
3- Agregar el aceite de coco y la leche, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.
4- Incorporar la harina de almendras, el polvo de hornear y la sal.
5- Mezclar suavemente hasta obtener una masa uniforme.
6- Volcar la preparación en un molde previamente engrasado.
7- Llevar al horno durante 30 a 40 minutos o hasta que esté dorado.
8- Retirar, dejar enfriar y desmoldar.
9- Cortar en rodajas y servir.
De la cocina a la mesa
Este pan de almendras es una receta ideal para sumar a tu rutina diaria si buscás opciones más livianas y nutritivas. Su textura esponjosa y su sabor suave lo convierten en una base perfecta tanto para preparaciones dulces como saladas. Podés acompañarlo con mermeladas, quesos o simplemente disfrutarlo solo con unos mates. Además, es una alternativa sin harinas refinadas, lo que lo hace muy elegido por quienes siguen una alimentación más consciente. Prepararlo en casa no solo es simple, sino que también te permite controlar la calidad de cada ingrediente. Sin dudas, una opción rica y versátil. ¡Delicioso!.