Verano saludable: receta de bebida de almendras casera sin azúcar
Esta receta de bebida de almendras casera sin azúcar acompaña al verano con frescura, simpleza y un sabor suave natural.
Fresca, liviana y natural, esta receta de bebida de almendras casera sin azúcar es ideal para el verano, cuando dan ganas de algo bien hidratante y sin agregados. Se hace en casa con pocos ingredientes, rinde un montón y es perfecta para tomar sola, con café frío o usar en licuados y preparaciones dulces. ¡Manos a la obra!.
Rinde: aproximadamente 1 litro
Te Podría Interesar
Ingredientes
-
1 taza de almendras crudas.
1 litro de agua potable.
1 pizca de sal (opcional).
Agua extra para el remojo.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Colocá las almendras en un bowl y cubrilas con abundante agua. Dejalas en remojo entre 8 y 12 horas.
2. Pasado ese tiempo, colá las almendras y descartá el agua del remojo.
3. Llevá las almendras hidratadas a la licuadora junto con 1 litro de agua limpia.
4. Procesá durante 1 a 2 minutos, hasta que la mezcla quede bien blanca y homogénea.
5. Colá la preparación usando una bolsa para leches vegetales, una tela fina o un colador con gasa.
6. Presioná bien para extraer todo el líquido posible.
7. Agregá una pizca de sal si querés realzar el sabor, mezclá y llevá a la heladera.
8. Conservá la pulpa sobrante para usar en budines, galletitas o granola casera.
De la cocina a tu mesa
La bebida de almendras se consume desde la Edad Media como alternativa vegetal a la leche. En verano, esta receta resulta ideal bien fría y se conserva hasta 3 días en heladera, siempre en un recipiente cerrado; antes de usar, conviene agitarla porque puede separarse naturalmente. ¡Y a disfrutar!.