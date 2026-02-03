Verano saludable: receta de bebida de almendras casera sin azúcar

Fresca, liviana y natural, esta receta de bebida de almendras casera sin azúcar es ideal para el verano, cuando dan ganas de algo bien hidratante y sin agregados. Se hace en casa con pocos ingredientes, rinde un montón y es perfecta para tomar sola, con café frío o usar en licuados y preparaciones dulces . ¡Manos a la obra!.

Muchas personas preparan esta receta en verano para usar en bebidas y licuados.

Una excelente opción si estas con una alimentación keto

1. Colocá las almendras en un bowl y cubrilas con abundante agua. Dejalas en remojo entre 8 y 12 horas.

2. Pasado ese tiempo, colá las almendras y descartá el agua del remojo.

3. Llevá las almendras hidratadas a la licuadora junto con 1 litro de agua limpia.

4. Procesá durante 1 a 2 minutos, hasta que la mezcla quede bien blanca y homogénea.

5. Colá la preparación usando una bolsa para leches vegetales, una tela fina o un colador con gasa.

6. Presioná bien para extraer todo el líquido posible.

7. Agregá una pizca de sal si querés realzar el sabor, mezclá y llevá a la heladera.

8. Conservá la pulpa sobrante para usar en budines, galletitas o granola casera.

En pleno verano, esta receta se conserva mejor si se mantiene siempre bien refrigerada.

De la cocina a tu mesa

La bebida de almendras se consume desde la Edad Media como alternativa vegetal a la leche. En verano, esta receta resulta ideal bien fría y se conserva hasta 3 días en heladera, siempre en un recipiente cerrado; antes de usar, conviene agitarla porque puede separarse naturalmente. ¡Y a disfrutar!.