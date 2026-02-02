Presenta:

El helado artesanal de chocolate con almendras del verano ¡perfecto, sencillo y delicioso!

Receta de helado artesanal de chocolate con almendras ideal para el verano: cremoso, intenso y con un toque crocante que nunca falla.

Helado artesanal de chocolate con almendras, el grito del verano
Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de helado artesanal de chocolate con almendras es un clásico del verano. Cremoso, intenso y con un toque crocante, combina cacao profundo con frutos secos tostados. Muy presente en heladerías artesanales, se disfruta muchísimo durante todo el año, como un sabor infalible para los amantes del chocolate. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • 500 ml de crema de leche

  • 250 ml de leche entera

  • 150 gramos de azúcar

  • 120 gramos de chocolate amargo

  • 40 gramos de cacao amargo en polvo

  • 100 gramos de almendras tostadas picadas

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso para preparar un helado artesanal super delicioso

1- Calentar la leche con la crema de leche y el azúcar sin que hierva.

2- Retirar del fuego y agregar el chocolate amargo picado hasta que se funda.

3- Incorporar el cacao en polvo y la esencia de vainilla, mezclando bien.

4- Dejar enfriar la base completamente en heladera.

5- Llevar al freezer y mezclar cada 30 minutos durante 2 horas.

6- Agregar las almendras tostadas picadas.

7- Continuar el frío hasta lograr textura cremosa.

De la cocina a la mesa

Servilo bien frío, en bochas generosas, solo o con salsa de chocolate. El contraste entre la crema suave y las almendras crocantes lo convierte en un postre ideal para cerrar comidas de verano o disfrutar durante todo el año. Intenso, elegante y siempre tentador. Una delicia sencilla de preparar, que te permitirá llevarte todos los aplausos. ¡A disfrutar!

