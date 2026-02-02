El helado artesanal de chocolate con almendras del verano ¡perfecto, sencillo y delicioso!

Esta receta de helado artesanal de chocolate con almendras es un clásico del verano . Cremoso, intenso y con un toque crocante, combina cacao profundo con frutos secos tostados. Muy presente en heladerías artesanales , se disfruta muchísimo durante todo el año, como un sabor infalible para los amantes del chocolate. ¡Manos a la obra!

Perfecto para el verano, este helado artesanal de chocolate con almendras te encantará

1- Calentar la leche con la crema de leche y el azúcar sin que hierva.

2- Retirar del fuego y agregar el chocolate amargo picado hasta que se funda.

3- Incorporar el cacao en polvo y la esencia de vainilla, mezclando bien.

4- Dejar enfriar la base completamente en heladera.

5- Llevar al freezer y mezclar cada 30 minutos durante 2 horas.

6- Agregar las almendras tostadas picadas.

7- Continuar el frío hasta lograr textura cremosa.

De la cocina a la mesa

Servilo bien frío, en bochas generosas, solo o con salsa de chocolate. El contraste entre la crema suave y las almendras crocantes lo convierte en un postre ideal para cerrar comidas de verano o disfrutar durante todo el año. Intenso, elegante y siempre tentador. Una delicia sencilla de preparar, que te permitirá llevarte todos los aplausos. ¡A disfrutar!