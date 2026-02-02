Tips de verano: así se hace un helado artesanal de tramontana perfecto

Esta receta de helado artesanal de tramontana es un clásico irresistible del verano . Cremoso, intenso y con contraste de texturas, combina base de crema con chocolate amargo y galletitas crocantes. Muy popular en heladerías artesanales, se disfruta muchísimo durante todo el año , como uno de los sabores más pedidos por chicos y grandes. ¡Manos a la obra!

Imagen creada con IA - MDZ

Helado artesanal de tramontana, una delicia de verano

100 gramos de galletitas de chocolate tipo cookies

1 cucharadita de esencia de vainilla

500 ml de crema de leche

1- Colocar la leche , la crema de leche y el azúcar en una olla y calentar sin hervir.

2- Retirar del fuego y agregar la esencia de vainilla.

3- Dejar enfriar completamente la base en la heladera.

4- Volcar la mezcla en un recipiente apto freezer.

5- Llevar al freezer y mezclar cada 30 minutos durante 2 horas.

6- Incorporar el chocolate amargo picado y las galletitas troceadas.

7- Continuar el frío hasta lograr textura de helado cremoso.

Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Servilo bien frío, en bochas generosas, solo o acompañado con salsa de chocolate. El contraste entre la crema suave, el chocolate intenso y el crocante de las galletitas lo hace perfecto para cerrar comidas de verano o disfrutar como postre todo el año. Clásico, goloso y siempre vigente. ¡A disfrutar!