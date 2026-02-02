Tips de verano: así se hace un helado artesanal de tramontana perfecto
Receta de helado de tramontana ideal para el verano: cremoso, intenso y con chocolate y galletitas, un clásico infaltable de la heladería artesanal.
Esta receta de helado artesanal de tramontana es un clásico irresistible del verano. Cremoso, intenso y con contraste de texturas, combina base de crema con chocolate amargo y galletitas crocantes. Muy popular en heladerías artesanales, se disfruta muchísimo durante todo el año, como uno de los sabores más pedidos por chicos y grandes. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 porciones)
500 ml de crema de leche
250 ml de leche entera
150 gramos de azúcar
1 cucharadita de esencia de vainilla
120 gramos de chocolate amargo picado
100 gramos de galletitas de chocolate tipo cookies
Paso a paso para lograr un helado artesanal de tramontana delicioso
1- Colocar la leche, la crema de leche y el azúcar en una olla y calentar sin hervir.
2- Retirar del fuego y agregar la esencia de vainilla.
3- Dejar enfriar completamente la base en la heladera.
4- Volcar la mezcla en un recipiente apto freezer.
5- Llevar al freezer y mezclar cada 30 minutos durante 2 horas.
6- Incorporar el chocolate amargo picado y las galletitas troceadas.
7- Continuar el frío hasta lograr textura de helado cremoso.
De la cocina a la mesa
Servilo bien frío, en bochas generosas, solo o acompañado con salsa de chocolate. El contraste entre la crema suave, el chocolate intenso y el crocante de las galletitas lo hace perfecto para cerrar comidas de verano o disfrutar como postre todo el año. Clásico, goloso y siempre vigente. ¡A disfrutar!